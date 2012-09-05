Наддув двигателя служит для значительного увеличения мощности двигателя без значительных конструктивных его изменений (увеличения числа или диаметра цилиндров и т. д.) - увеличением количества поступающего в двигатель воздуха - за счет увеличения его давления на впуске, т. е. увеличения весового наполнения цилиндров.

В двухтактных двигателях наддув осуществляется с помощью ротационных нагнетателей, приводящихся через повышающую передачу от распределительного вала двигателя, а в четырехтактных двигателях обычно используют для этих целей турбокомпрессоры (ТКР), работающие от энергии потока отработавших газов двигателя.

Выходя из цилиндров двигателя, поток отработавших газов поступает на лопаточное колесо газовой турбины и вращают ее, а значит и осевой ком - прессор, располагающийся на другом конце этого же вала. ТКР обеспечивают избыточное давление воздуха в пределах 0,1...0,65 ати. Занимаетесь перевозкой опасных грузов? Переоборудование грузовика по Допог позволит получить официальное свидетельство на осуществление данного вида деятельности. Компания МОТУС имеет специальные допуски и необходимые сертификаты для выполнения работ.

Колеса турбины работают в очень тяжелых и агрессивных условиях, поэтому их отливают из жаропрочной стали, а корпус ТКР - из жаропрочного чугуна. Наиболее эффективен (и безопасен) наддув для дизельных двигателей и особенно в горных условиях эксплуатации. Наддув бывает низкий - повышение давления воздуха на впуске до 0,35 ати и высокий - повышение давления, соответственно, до 0,65 ати.

Для бензиновых двигателей сейчас иногда применяют сверхнизкий наддув, т. к. у них выше максимальные температуры сгорания смеси, а значит выше теплонапряженность деталей КШМ. Однако, при применении наддува в бензиновых двигателях, необходимо применять более качественные жаропрочные материалы для деталей КШМ и необходимо также значительно увеличивать эффективность и производительность систем охлаждения и смазки, т. е. бензиновые двигатели должны иметь специальное изготовление.