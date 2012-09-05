Начинаются поставки “SAAB 9-3”, который представляет собой модернизированный “девятисотый”. Дебют новинки состоялся в январе на автосалоне в Детройте. Самый простой вариант с 2-литровым мотором будет стоить от $28.000- 30.000. По мнению дилеров, наибольшим спросом будут пользоваться 5-дверные хэтчбеки “9-3”, а 3-дверные хэтчбеки и кабриолеты будут поставляться, в основном, под заказ.

Набирают ход продажи “VW GOLF IV”, который стоит от $23.000. Наибольшей популярностью пользуются “средние” бензиновые моторы, исключая самый слабый 1,4-литровый и самый сложный VR5 объемом 2,3 л. Одно из главных преимуществ новинки на фоне одноклассников - широкий список стандартного оборудования. Он включает две подушки безопасности, регулируемую рулевую колонку, фильтр в системе вентиляции, АБС, дисковые тормоза на всех колесах.

Дублем стартовали продажи новейших “фольксвагенов- ских” универсалов: “VW POLO VARIANT” и “VW PASSAT VARIANT”. Каждый стоит примерно на DM2.000 дороже седанов в аналогичной комплектации.

Уже в конце февраля, возможно, получат свои автомобили первые заказчики “CADILLAC SEVILLE” нового поколения. Целевой модификацией для нашего рынка является самая дорогая, мощная и быстроходная “Seville Touring Sedan” (сокр.- “STS”). Это единственный переднеприводный автомобиль в своем классе. В стандартную “STS” входит все, что необходимо седану высшего класса: от мотора V8 мощностью 305 л.с. и автоматической КПП до климат-контроля, кожано-деревянного интерьера и огромного набора электронных систем.