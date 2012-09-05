Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Начало поставок




Начало поставок
7 Февраля 2019
Теги: авто

Начинаются поставки “SAAB 9-3”, который представляет собой модернизированный “девятисотый”. Дебют новинки состоялся в январе на автосалоне в Детройте. Самый простой вариант с 2-литровым мотором будет стоить от $28.000- 30.000. По мнению дилеров, наибольшим спросом будут пользоваться 5-дверные хэтчбеки “9-3”, а 3-дверные хэтчбеки и кабриолеты будут поставляться, в основном, под заказ.

Набирают ход продажи “VW GOLF IV”, который стоит от $23.000. Наибольшей популярностью пользуются “средние” бензиновые моторы, исключая самый слабый 1,4-литровый и самый сложный VR5 объемом 2,3 л. Одно из главных преимуществ новинки на фоне одноклассников - широкий список стандартного оборудования. Он включает две подушки безопасности, регулируемую рулевую колонку, фильтр в системе вентиляции, АБС, дисковые тормоза на всех колесах.

Дублем стартовали продажи новейших “фольксвагенов- ских” универсалов: “VW POLO VARIANT” и “VW PASSAT VARIANT”. Каждый стоит примерно на DM2.000 дороже седанов в аналогичной комплектации.

Уже в конце февраля, возможно, получат свои автомобили первые заказчики “CADILLAC SEVILLE” нового поколения. Целевой модификацией для нашего рынка является самая дорогая, мощная и быстроходная “Seville Touring Sedan” (сокр.- “STS”). Это единственный переднеприводный автомобиль в своем классе. В стандартную “STS” входит все, что необходимо седану высшего класса: от мотора V8 мощностью 305 л.с. и автоматической КПП до климат-контроля, кожано-деревянного интерьера и огромного набора электронных систем.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
В режиме ожидания... - . (+0)
Новинки в продаже... - . (+1)
Получаем права - . (+48)
Выкуп авто в Мытищах... - . (+90)
Моторные капитаны... - . (+77)
Швейцарские горки... - . (+76)
Корректировка пробега... - . (+121)
Сверхсекретный проект... - . (+81)
Контрактные двигатели... - . (+102)
«Землянин» на дороге... - . (+227)
Выхлопная система, катализатор... - . (+110)
Мимо колеи - . (+90)
Чем дольше, тем интереснее... - . (+96)
Непростой маневр... - . (+82)
Крутой нрав - . (+79)
Популярное на форуме
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 18:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 18:05, 27 Января 2019
Самуи (Путеводитель)... - 18:12, 22 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 15:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 02:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке