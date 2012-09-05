Удобный, эффектный, оформленный с учетом всех пожеланий хозяина, а главное, существующий в единственном экземпляре салон на таком спецсредстве, как болотоход, производит особое впечатление.

Согласитесь, в этом действительно что-то есть. Представляете, какое удовольствие можно получать от такой машины на красивой охоте где-нибудь за сотни километров от ближайшего жилья? Мало того, что проехать можно практически везде, так еще и показать охотничьей компании есть что — любопытству спутников наверняка не будет предела.

Организаторы Гран При Венгрии официально заявили о готовности начать реконструкцию единственной в Восточной Европе трассы, принимающей Ф-1. Перестройка должна решить главную проблему Хунгароринга — невозможность обгонов. Планируется более чем на 300 метров удлинить прямую старт-финиш и расширить первый поворот. В результате проведенных работ, общая длина трассы вырастет до 4384 метров. Это примерно на 412 метров длиннее стандартной дистанции. У обочины удлиненной стартовой прямой появится новая «золотая» трибуна и несколько больших парковок.