Вниманию молодежи, не обремененной заботой о выборе — BMW или Mazda, — предлагались всевозможные модели байков (супермотоциклов) : Yamaha, BMW, Harley-Davidson, Suzukiи другие. Здесь же можно было купить комбинезоны и куртки, мотоботы и шлемы, перчатки и очки — все «прибамбасы» для мотоциклистов.

Но я-то ожидал, что нынешняя выставка, по аналогии с прошлогодней, будет в большей степени посвящена автоспорту. Однако жизнь внесла свои коррективы — чтобы поднять автоспорт, нужно иметь деньги...

Правда, были на стендах спортивные Golf GTi и BMW, а в вестибюле сиротливо стояли две формулы Estonia-25. Одна из них принадлежит молодому, но ужеизвестному эстонскому гонщику Райну Пыльве. Другая — последняя из выпущенных таллиннским заводом. Kavor. Хотя, по словам его директора Александра Садовского, есть еще набор полуфабрикатов на шесть машин, но удастся ли их собрать — неизвестно. Не хотелось бы думать, что на этом и закончится славная биография известного завода, но похоже, что никого в Эстонии не волнует эта проблема. А ведь завод мог бы, вероятно, стать даже предметом национальной гордости эстонцев, И тогда в будущем году на Motorex94 автомобиль Estonia-25 занял бы центральное место в экспозиции.

А фирма Apex Racing уже сейчас начала подготовку к следующей выставке.