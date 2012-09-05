Покупай новый автомобиль, к требуемой сумме мы заранее прибавляем затраты на неотложные мероприятия (антикоррозионная обработка и оборудование авто музыкой и сигнализацией). Все остальное (проведение плановых ТО, покупка дополнительных аксессуаров), как правило, не связано с крупными финансовыми вложениями, поэтому рассматривается как второстепенные мероприятия.

На скорость не влияют!

Многие считают, что отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки — лишь повод для придирок инспектора. Но это не так. «Предметы первой необходимости», требуемые при проведении техосмотра (аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки), вообще воспринимаются как нечто мелкое и не особо нужное. Хотя без них основные положения запрещают эксплуатацию транспортного средства.

Направляясь на первый

Машина горит очень быстро: прибывшие пожарные чаще всего тушат лишь обгоревший остов техосмотр, новоиспеченный владелец, как и в доперестроечные времена, одалживает огнетушитель у приятеля. Аптечку, купленную на заре развития капитализма в Украине, не открывая, бросает в багажник. От складного знака аварийной остановки остался только футляр (за неимением большего захватим и его). Скорее всего этого будет достаточно для получения заветного талончика ТО.

Так уж повелось, что к перечисленным средствам безопасности всегда было отношение, которое можно сформулировать следующими слотами: «На скорость не влияют».

