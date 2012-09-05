В восьмом классе подтвердил свои претензии на победу Александр Салюк-младший на новом «с иголочки» спортивном ВАЗ-21112, занявший к тому же и пятое место в «абсолюте». В девятом на таком же автомобиле, используя неудачи соперников и не допуская серьезных ошибок, лучшим стал Валерий Горбань. В седьмом классе уверенно победил Эдуард Пушко.

Среди команд абсолютно лучшей стала «МасСоЛее Rally Team», занявшая всеми своими экипажами первые три места соответственно в 12, 9 и 8-м классах.

Железные скачки

На территории столичного спорткомплекса «Чайка» состоится спортивная «маевка» — 4 мая 2003 г. там пройдет первый этап Чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Соревнования обещают быть зрелищными и захватывающими, поскольку к участию в заездах будут допущены как спортсмены- профессионалы, так и любители из всех регионов Украины. Стартовый протокол будет традиционно разделен на четыре группы в соответствии с рабочим объемом двигателей мотоциклов участников: до 400 см5, 400—600 см3, 600—750 см3, более 750 см3, в которых будут определяться победители. Кроме того, будет назван и лидер в общем зачете.

Во время проведения соревнований будет курсировать автобусный экспресс- маршрут от станции метро «Святошин» до спорткомплекса «Чайка».