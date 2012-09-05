Вообще в Швеции хорошо заботятся о болельщиках. На этот раз было организовано сразу два супер-СУ - парная гонка в начале и конце ралли на ипподроме в Карлстаде и зрелищный спринт по спорткомппексу в Хагфорше. Первый хорош тем, что на нем помимо собственно гонок происходит торжественная церемония открытия ралли и награждения, а также действует тематическая выставка. Второй супер-СУ интереснее в спортивном плане и сопровождается живой трансляцией гонки на огромном экране и выступлением популярных (в Швеции, естественно) рок-групп, а также различными моторизированными шоу.

И все же главная изюминка шведского ралли — это быстрые и узкие лесные спецучастки. Здесь нет такого количества трамплинов, как на финском этапе чемпионата мира. — в плане полетов гонка прославилась лишь прыжком Colins Crest в середине СУ Vargasen, и чуть менее известным трамплином Gronholm Jump на финише СУ Torntorp. Зато в Швеции по сравнению с Финляндией зрителям просто вольница — стоит буквально на пару сотен метров отойти от охраняемых маршалами зрительских зон, и вы можете занять позицию для наблюдения буквально на расстоянии вытянутой руки от проносящихся болидов WRC! Правда, чтобы не испортить себе впечатление от гонки, в такие места нужно забираться заранее - подъездов к допам немного, и, кроме того, все они очень узкие. Поэтому, чтобы но идти пешком несколько километров, на спецучастки следует выезжать заблаговременно. И еще одна особенность шведских допов — не в каждой зрительской зоне есть пункт общепита. А уж с согревающими напитками на родине Карлсона и Карлссона и вовсе тяжко — они продаются только в немногочисленных государственных магазинах, да и те закрываются на выходные...

Не забудьте посетить и сервисный парк на аэродроме Хагфорша. который по своему размаху едва ли не самый впечатляющий в чемпионате мира. На взлетно-посадочной полосе Хагфоршского аэродрома помимо командных шатров можно найти все, что только пожелает душа болельщика. Тут и огромное табло с живой информацией с ходе гонки, и палатки со всякой околораллийной всячиной, и ресторан, и даже детская игровая площадка.

Коэффициент любогосопротивления машины остается секретом фирмы, однако вряд ли он намного хуже, чем у Ксары. Кстати, последние экземпляры С4 WRC (а всего их на конец января было построено пять штук) оснащаются задним антикрылом усовершенствованной конструкции.