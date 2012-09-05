Генеральный продюсер «Нашего Радио» Михаил Козырев ездит на темно-синем Cherokee. Именно в этой машине по ночам решаются судьбы новинок русского рок- н-ролла. А в выходные из заднего окна джипа иногда высовывается дикая рожа.

- Михаил, как вышло, что вы ездите но городу на внедорожнике ?

- Я вчера ночью ехал и думал, откуда все попью. На самом деле любовь к такому типу машин началась с Америки. В начале 90-х я работал и учился в Штатах, и у меня был приятель Гэрри, который держал автосалон в Калифорнии. Он открыл мне г,хаза на автомобили. У него была любопытная фишка насчеттого, что все американцы делятся на два типа: фанаты GM и фанаты Ford’a Те, кто предпочитает Ford, ненавидят и всячески чухонят GM, а те, кто поклоняется GM, ненавидят Ford. Гэрри был явным апологетом Ford’a. У него было два автомобиля - любимец Mustang, первый кабриолет, на котором мне довелось проехать (это моя вторая страсть, я поклоняюсь кабриолетам, это фантастический класс машин), и Ford Bronco.

Гэрри часто пригонял машины из Айдахо - там они были дешевле - и иногда брал меня с собой. Так что впервые я сел за руль Bronco, когда мы проезжали через Неваду. Для людей, которые любят большую скорость, этот штат - просто праздник какой-то. Во-первых, в Неваде очень высокий допустимый уровень скорости, во-вторых, там на сотни километров тянется ровное плато. Ярко светит солнце, на горизонте виднеются горы, а ты едешь по прямой, прорезающей пустыню дороге с умопомрачительной скоростью. Для меня это - ощущение Америки, какая она есть. Так вот, я тогда впервые по предложению Гэрри сел за руль Bronco. Впечатления были сильные - начиная с высоты над землей и заканчивая тем, что эта гигантская махина движется с такой скоростью. Это была любовь с первого взгляда, меня просто срубило. Тогда-то я и сделал в своем внутреннем компьютере пометку - приобрести джип, как только появится возможность. Что и произошло пару лет назад.