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На серпантине
26 Февраля 2019
Теги: авто

На второй день, после обеда в горном ресторанчике, мы двинулись к отметке 2785 м и выше. Вот уж где не ощущался недостаток адреналина в крови! Тот факт, что все машины застрахованы, нисколько не успокаивал на неширокой снежной дороге с крутыми, градусов под тридцать, спусками и подъемами, не позволяющими зевать поворотами и завораживающими панорамами скал и обрывов. Некоторые особо опасные участки огорожены бревнами, на которых, вдобавок ко всем ощущениям, хорошо заметны последствия водительских ошибок. Словом - высокогорный серпантин, требующий умения, предельной осторожности и внимательности. Вот где весьма пригодились навыки, полученные на предыдущих тренировках.

Здесь мы в полной мере оценили и систему ASC. Карабкаться без нее по такой дороге - все равно что штурмовать отвесную скалу без крючьев и страховки. Я, не скрою, попробовал отключить ASC в относительно безопасном месте. Под задними колесами “BMW-540” немедленно образовался лед, и машина тихо, но верно, поползла назад, пока не уперлась в снежный бруствер. Пришлось даже прибегнуть к помощи товарищей по команде. Инструктор при этом не возмутился, а, напротив, поблагодарил за наглядный урок и разъяснил, как в таких случаях следует поступать.

С системой же ASC даже без цепей особых проблем не возникало: главное - плавно тронуться с места, дальше компьютер позаботится о том, чтобы ведущие колеса не пробуксовывали, а крутящий момент передавался на то колесо, которое в имеет лучшее сцепление с дорогой. Смею утверждать, что без ASC подняться на некоторых участках серпантина было бы попросту невозможно.

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