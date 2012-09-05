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На рынке внедорожников
15 Января 2023
Теги: авто

Такого BMW еще не было

На рынке внедорожников — сенсация. 11 ноября из Мюнхена пришел официальный пресс-релиз, извещающий, что на Детройтском автосалоне состоится всемирная премьера BMW Х5. К сожалению, кроме общих слов («это настоящий BMW» и т.д.) сообщение практически ничего не содержит — такова, увы. общая практика. Неизвестно даже, будет ли полный привод постоянным или с отключаемым мостом. Единственный бесспорный факт — наличие полностью независимой подвески. Кроме того, судя по кузову, да и по индексу тоже, можно предположить, что первый джип баварцев окажется дальним родственником «пятерки». А место дебюта — красноречивое свидетельство того, что основным рынком сбыта (как и в случае с Mercedes-Benz М), а, возможно, и местом производства станут США. По крайней мере, на первых порах.

«Реинкарнация» Discovery

Выпускаемый уже 10 лет Land Rover Discoveiy претерпел глобальную модернизацию, которая, однако, чисто внешне, несмотря даже на 90% обновление кузовных панелей, заметна очень мало — консервативный стиль марки стал уже притчей во языцех. Бросается в глаза разве что заметно увеличившийся задний свес: теперь в багажном отсеке удалось разместить два нормальных складных сиденья вместо откидных лавочек. Зато изменения в ходовой части можно отнести к разряду принципиальных. Блокируемых дифференциалов больше нет — перераспределением крутящего момента ведает электроника. При пробуксовке совместными усилиями АБС и ПБС загружаются именно те колеса, сцепное усилие которых с поверхностью в данный момент оптимально. Апробированная на Freelander отключаемая система спуска с гор. круч и т.д. не позволяет Discovery превысить 7 км/ч. Наконец, активная подвеска со стабилизаторами поперечной устойчивости постоянно поддерживает кузов горизонтально и в то же время на тяжелом бездорожье обеспечивает огромный ход подвесок. Кроме того, появился и новый 5-цилиндровый турбодизель, при рабочем объеме 2495 см3 развивающий 136 л.с. при 4200 об/м и 300 Нм при 1950 об/м. Редчайший случай — двигатель агрегатируется как с механической КПП, так и с «автоматом». имеющим режим ручного переключения.

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