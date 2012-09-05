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На радиоволнах
21 Января 2021
Теги: авто

Долгое время авторитетные специалисты были убеждены в бесперспективности радиосвязи на коротких волнах, - главное внимание уделялось лишь длинным и средним волнам. Поэтому радиолюбители для своих "домашних" экспериментов получили возможность использовать коротковолновой участок диапазона. Долгое время типичный радиолюбитель смотрел на УКВ-связь с чисто "спортивным интересом', его прагматизм заканчивался на радиоконтактах с дальним зарубежьем и обменом QSL-карточками.

Но с декабря 1988 года в СССР появилась возможность рождения нового вида радиолюбителя - так называемого пользователя. Решением Государственной комиссии по радиочастотам СССР были выделены частоты, а так же возможность приобретать через торговую сеть в качестве товаров народного потребления портативные приемопередающие радиостанции. Фактически 1989 года каждый гражданин СССР мог, получив разрешение государственной инспекции электросвязи, пользоваться радиостанцией, работающей в диапазоне 27 МГц.

Вот так министерство связи СССР решило приподнять стеклянный колпак и откупиться от озабоченного радиосвязью населения гражданским диапазоном (СВ) на 14-АМ каналах. Интересно отметить, что выходная мощность передатчика ограничивалась полуваггом (при общепринятом значении 4 Вт), а в магазинах радиостанциями, как впрочем и другими товарами народного потребления. Несмотря на эти проблемы, новую целину СВ с энтузиазмом стали осваивать и радиоромантики и радиопрагматики.

 

 


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