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На открытии гоночного сезона
2 Января 2021
Теги: авто

На открытии гоночного сезона в голландском Зандвоорте были представлены новые команды и автомобили. На фоне фактически прошлогодних моделей Ferrari и BRM ярче всех засверкала звезда команды Lotus. Новая конструкция Колина Чепмена и Лена Терри перевернула представление о гоночной технике. Монопост Lotus Mk 25, дебютирующий в Чемпионате, в отличие от старых 21 -го и 24-го, купленных частными английскими командами “Team Walker" и "Team UDT Laystall", не имел стандартной трубчатой рамы. Несущей конструкцией машины стал монокок из литых алюминиевых поперечин, соединенных дюралюминиевыми листами толщиной 1,62 мм. При равном с рамой весе монокок давал 60-ти процентный выигрыш в жесткости на кручение, и возможность чрезвычайно точной настройки шасси.

На Lotus был установлен новый двигатель Coventry Climax FWMV V8(90) объемом 1494 см\ мощностью 182 л.с. при 8900 об/мин, оснащенный четырьмя двухкамерными карбюраторами Weber DNLC 4. Такие же двигатели получили: Cooper, дебютировавшая в Чемпионате Lola Эрика Бродли и команды, использующие Lotus предыдущих моделей, (к концу сезона в качестве альтернативы они применяли моторы BRM).

А на Гран-При Германии была представлена новая команда, оснащенная Climax. Двукратный Чемпион Мира Джек Брэбхэм основал фирму “Motor Racing Developments', главным конструктором которой стал Рон Тауранак. Первую машину FI - Brabham ВТ-3 пилотировал сам "Черный Джек'.


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