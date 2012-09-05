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На какой машине лучше ездить в городе
27 Апреля 2017
Теги: Matiz Ravon

На современном авторынке представлено огромное количество легковых автомобилей различных марок и моделей. Каждая из машин рассчитана на эксплуатацию в определенных условиях и отвечает потребностям автолюбителя. А потому к выбору авто нужно отнестись серьезно.


Выбор автомобиля: несколько определяющих факторов

Транспортное средство для покупки выбирают на основании нескольких факторов. Их актуальность и приоритетность определяются индивидуально – у каждого автолюбителя есть собственные понятия и представления о хорошем автомобиле. Основные факторы, влияющие на выбор авто, можно перечислить кратко:

  • престижность марки и модели – актуально для тех автолюбителей, которые желают выделиться среди общей массы;
  • высокий уровень комфорта – особенно важно для поездок на большие расстояния;
  • вместимость багажного отделения и простор в салоне;
  • наличие современных интеллектуальных систем управления – существенно повышает уровень безопасности и удобство в управлении;
  • преимущественные особенности использования машины – для поездок по городу, на дачу, для автопутешествий;
  • экономичность;
  • цена и так далее.

Главный фактор, влияющий на выбор машины – как и где, как часто она будет использоваться. Понятно, что для поездок по городу нужно совсем другое транспортное средство, нежели для дальних путешествий. Корейский автомобиль Matiz Ravon, например, является идеальной городской машиной.


Matiz Ravon: эксплуатационные качества и особенности использования

На городских улицах можно увидеть огромное количество машин разных марок, и некоторые из них смотрятся несколько чужеродно и неестественно в данных условиях. Главное для езды в условиях плотного интенсивного движения – компактность модели, ее экономичность и динамичность.

Немного неповоротливые большие внедорожники – отнюдь не самый подходящий вариант для города. Они занимают много места, их сложнее припарковать. Что же касается расхода топлива, то в городском цикле эти машины очень сложно назвать экономичными. Частые торможения и разгоны, светофоры и пробки, невысокая маневренность отнюдь не способствуют должному комфорту при езде по городу.

Matiz Ravon – типичный представитель городских машин. Он необыкновенно компактен, невероятно удобен в управлении, имеет отличную маневренность и прекрасно чувствует себя в условиях плотного городского трафика. В салоне, несмотря на компактность машины, вполне достаточно места, а экономичность модели в городском цикле и особенно на трассе просто потрясает. При этом автомобиль остается достаточно комфортабельным – на нем можно предпринимать и достаточно длительные загородные поездки.


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