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На границе с Киргизией
16 Декабря 2018
Теги: авто

К вечеру следующего дня удалось добраться до границы с Киргизией. И обнаружилось, что кордон открыт с 8.00 до 20.00 - как сельпо. Хорошо еще, что магазины застал работающими. В последнюю минуту набрал водки, закуски - еду на кордон. С помощью этого «загранпаспорта с вечно открытой визой» я пробрался на нейтральную территорию. Теперь новая задача: среди ночи попасть через другое сельпо в Киргизию. «Если не пустят, возвращайся!» - кричали мне вослед узбекские погранцы... Меня не пропустили - я сам проехал: на киргизском посту или все мертвецки спали или приняли меня за галлюцинацию. Я не стал их тревожить...

До Кара-Балты добирался не вставая с седла 31 час, - в лучших традициях героев среднеазиатского эпоса. Воистину, «нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин». ВЗРЫВООПАСНО!

В Киргизии любят тоннели. И я их люблю: рев «бронетранспортера» сливается с восторженными воплями обезумевшего от счастья мотоджигита. Но когда виден свет в конце тоннеля, заканчивается и счастье - тебя как даст мордой об асфальт! Вернее то, что еще будет асфальтом: получите бич мототуристов, именуемый строительством автодороги. Спасибо мотоциклетным богам, что я оказался здесь поздно вечером, а не в «час пик»!.. В очередной тоннель въезд платный, такса обычная - пять баксов. Я уже воробей стреляный и безденежный, и на посту учиняю говорильню (вот она где у меня!). Повествую свою биографию от груди матери до этого самого тоннеля. Вызвав достаточное количество слез сожаления, умиления и восторгов, уезжаю, не платя. Кто ж осмелится брать деньги с почти родственника!

 

 


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тут были комменты. RIP!






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