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На фоне блестящей победы
27 Мая 2020
Теги: авто

На фоне блестящей победы Фернандо Алонсо и дубля МакЛарена восьмое место английского пилота Хонды смотритси более чем скромно. Но все познается в сравнении: для японской команды, чей сезон-2007 превратился в кошмар, десятое место Джонсона на старте и один балл, добытый им в гонке, — весомое достижение. Ведь это лишь второе очко, заработанное заводской Хондой в нынешнем сезоне. Японцы привезли в Монцу машины с обновленным аэродинамическим пакетом и переделанной подвеской и едва ли не впервые в этом сезоне не смотрелись аутсайдерами. Похоже, отчаянные попытки Хонды довести негодное шасси RA107 до сколь-нибудь пристойного состояния, начали приносить плоды.

Скудерия в этом году никак не может добиться стабильности. Машины у Ferrari вроде бы не медленные, но за прогрессом МакЛарена в Ма- ранелло не успевают Все идет наперекосяк: то с аэродинамической трубой проблемы, то команда ошибается, как в Венгрии, да и алые машины ломаются неприлично часто...

А Фелипе Масса после очередное сказа техники теперь может практически забыть о чемпионском титуле — бразильца отделяет от Льюиса ХэмильТона пропасть в 23 очка Конечно, разыграть осталось еще целых 40 баллов, но с учетом рекордной надежности машин МакЛарена сезона-2007 надеяться особо но на что Фелипе и сам это прекрасно понимает Это не невозможно, но очень непросто». — так оценил бразилец свои шансы на титул.


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