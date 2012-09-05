Не хватайтесь за голову, если специалист автосервиса после осмотра автомобиля скажет, что машине нужен кузовной ремонт.

Такой вердикт может означать необходимость восстановления геометрии кузова с заменой не подлежащих ремонту деталей и его обычную покраску. Об особенностях лакокрасочных работ можно прочитать в отдельной статье — http://autogeoplus.ru/?page_id=13. Нарушения иного характера, включая в нижней части машины рядом с креплением подвески, чаще всего, также исправимы.

Основное правило, которое владелец транспортного средства должен четко понимать — нельзя экономить на деталях. Бережливость может быть уместна при ремонте бамперов. Более подробно об этом мы рассказываем в соответствующем разделе на странице http://autogeoplus.ru/?page_id=19. Но когда речь идет о замене других деталей кузова, экономия не просто неуместна, но и чревата повышением риска аварии и угрозой вашей личной безопасности.





Это важно при проведении кузовного ремонта

Мы выделили наиболее распространенные ошибки, часто допускаемые при ремонте кузова любого автомобиля.

1. Использование для сварочных работ обычных электродов. Качество такого соединения очень низкое. Соответственно, стыки будут недолговечны.

2. Несоблюдение теплового режима. Если после сварки не дать металлу остыть – возникают смещения кузовных деталей.

3. К появлению зазоров приводит нарушение очередности монтажа дверей, крыльев и порогов. Например, двери необходимо монтировать в первую очередь.

4. При недостаточном просушивании поверхности кузова после шпаклевания могут появиться вмятины или возникнуть эффект шагреневой кожи. Для устранения потребуется заново проводить полировку.

5. При покраске в грязной, не соответствующей требованиям камере в лакокрасочном покрытии появляются вкрапления пыли. Поэтому оно будет выглядеть неровным.

6. При некачественной шлифовке и грунтовке сварочных швов даже после осуществления покраски в дальнейшем может образоваться ржавчина, что, конечно, сводит все произведенные усилия к нулю.

Избежать этих и других ошибок и проблем можно только при помощи соответствующих инструментов и приспособлений, которыми необходимо уметь пользоваться. В связи с этим, ремонт кузова на достойном уровне реально осуществить исключительно в современных, хорошо оснащенных автосервисах с опытным персоналом.

Источник: © «Геометрия Плюс» — кузовной ремонт в Самаре



