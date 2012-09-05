А на “Чем, собственно говоря, им ездить? «Мерседесы» и «Харлеи» отпадают начисто, в том числе из-за их дороговизны и «буржуазности». Заработать на стрит или супермотард? Ни в коем разе! Многие принципиально живут на пособия - так называемый «социал» (вот ведь «фишка»: посылают государство подальше, но при этом принимают от него блага, полагающиеся законопослушному обывателю). «Социал» тот поболе иной тамошней зарплаты, однако покупать на него авто, а тем более предметы роскоши вроде мотоцикла - не моги! А вот скутер подозрений у соответствующих органов не вызовет. Одна беда: стандартный аппарат претит натуре закоренелого экстремиста, жаждущего самовыражения. И легкими доработками «ширпотреба» здесь не обойтись.Тем более, что на свалках Старого Света изношенных «Весп» и «Ламбретт» ничуть не меньше, чем сломанных «Ижей» и «Восходов» в закутках сараев наших соотечественников.

Лаконично-стильных, железных и стопроцентных европейцев - все «идеологически выдержано». В порядке и с традициями: еще в 60-е предшественники панков и скинхэдов - «новые левые» раскатывали именно на «Ламбреттах». Но главное, что влечет скинов в этом старье - резервы модернизации: в тех же «Ламбах» они просто безграничны благодаря заложенным когда-то неимоверным запасам прочности.

Цена подобной основы по тамошним меркам почти смешная. В Германии «Веспу РХ200» середины 80-х, не битую и не ржавую насквозь, но порядком ушатанную, не проблема взять и за 200 долларов, а если повезет, - в сотню уложишься. Заменить изношенные компоненты на новые (как оригинальные, так и тюнинговые) и подкрасить, обойдется еще в 400-500. Но вариантом «минимум» ограничиваются единицы.