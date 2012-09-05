Полгода назад за превышение скоростного режима (более чем на 60 км/ч в населенном пункте) инспектор составил на меня протокол и забрал «права». Вроде бы за данное нарушение может наказать только судья, но прошло столько времени, а меня никуда не вызывают. Как быть?

Сергей Поршнев, Донецк

Интересно, как вы все эти полгода обходитесь без прав? Может, не стоит напрягаться и дальше? Дело в том, что теперь вам придется начать поиски своего удостоверения, что может оказаться нелегким делом. За бросающимся в глаза бюрократизмом стоит такая неразбериха и безответственность, что вы вполне можете не найти как своего удостоверения, так и виновных в его утрате. Советую вам сначала обратиться в ГАИ того района, где на вас был составлен протокол. Придется вспомнить дату его составления. Узнайте, в какой суд отправлен протокол, обязательно выяснив исходящий номер и дату отправки. Затем идите в суд и прочитайте материалы своего дела. Там обязательно будут данные о том, прибывало ли удостоверение в суд и какова его судьба.

Снимите с соответствующей страницы дела копию и начинайте идти по следам удостоверения. Если судья постановил взыскать с вас штраф, естественно придется его заплатить. Главное, не забывайте о том, что любое должностное лицо, к которому вам придется обращаться, больше всего хочет вас «продинамить». Помешать этому можно только письменным фиксированием разговоров.