Мы ехали по прекрасному автобану от Парижа в сторону испанской границы. Наш путь лежал в Гасконию, в городок Ногаро. Его главная достопримечательность — автодром Поль Арманьяк—Ногаро, на котором я и провел четыре дня в качестве почетного гостя фирмы Motul, наблюдая за ходом шоссейно-кольцевых Пасхальных ГWOK, которые идут в зачет чемпионата Франции и проводятся в восьми классах автомобилей. Конечно, сравнивать любой национальный чемпионат с чемпионатом мира — дело неблагодарное, но в адрес организаторов из Ногаро хотелось бы сказать одно — молодцы!

Расписание тренировок и гонок выдерживалось с минутной точностью. Ни весенний ливень, ни аварии не нарушили жесткого графика. А еще меня поразили болельщики. В воскресенье 11 апреля проходил Гран При Европы в Донингтоне, в Англии. Казалось бы, кому из автофанатов будет интересно мокнуть под дождем на трибунах автодрома Ногаро, когда можно посмотреть гонки Формулы-1, сидя дома у телевизора? Ан нет. 40 тысяч зрителей (в городке с населением всего 15 тысяч) заполняли трибуны в воскресенье и понедельник — день Пасхи.

За эти два дня они увидели все классы гоночных формул, спайдеров и легковых машин, участвующих в чемпионате Франции. Это формулы Ford, Renault, формула-3; классы Renault Clio, Peugeot 905 Spider, Alfa «Учебные» машины Школы пилотов Ногароночной машине, то поначалу чувствуешь себя не очень уютно. Но быстро привык, и, крут за кругом, начал увеличивать скорость. Кругов через пять- шесть получил указание от инструктора заехать в бокс. И здесь он поведал мне, что я уже на четвертом круге проехал с лучшим временем, на которое способен этот автомобиль. (Честно говоря, чувствуя, что я как бы представляю наш отечественный автоспорт, я-таки изрядно взмок).