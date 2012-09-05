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Мысли вслух
4 Октября 2020
Теги: Игры

Весь вечер был посвящен обсуждению нашей проблемы, и, в частности, подходу к выбору резины. Говорили далеко не о рисунках протектора и величинах тормозного пути. Вопрос стоял другой: какие шины больше подходят для внедорожной езды — с камерой или без? Мнения разделились.

Сторонники первого варианта хвастали, что при необходимости могут понизить давление чуть ли не до нуля, не боясь при этом «разуться», да и любые проколы «лечатся» заменой камеры или ее вулканизацией на собственном глушителе. К тому же после продолжительной езды на приспущенных «баллонах» в местах прилегания покрышки в ободе неизбежно скапливаются грязь и песок, поэтому «бескамерки» впоследствии начинают «травить».

Их оппоненты, напротив. утверждали, что при сильно сниженном давлении камера может провернуться в покрышке и срезать сосок, а на бескамерной как «разулся», так и «обулся» (с помощью того же бензина). Да и не так уж часто это происходит. Кроме того, проблема большинства проколов бескамерной шины решается за пару минут путем установки «грибочка». При этом зачастую не требуется даже снимать колесо (если оно не разбортировалось) и не надо возить с собой ворох запасных камер и приспособлений для вулканизации.

Кроме того, в крайнем случае в бескамерную покрышку всегда можно поставить камеру, тогда как обратная процедура, увы, невозможна. А вы как думаете?


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