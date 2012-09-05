Имидж человека создается не только за счет качественной одежды или же
обуви, но и различных аксессуаров, которые мы носим. Среди них сумки
занимают особое место. Такие изделия обязательны не только для дам, но и
для мужчин, шагающих в ногу со временем. Кроме красочного эстетичного
вида сумки имеют и функциональную нагрузку. В современных клатчах,
портмоне, сумках для путешествий или же в классических портфелях можно
носить разные электронные устройства, деньги, документацию или же
предметы первой необходимости. Но покупать такие изделия у первого
встречного торговца на рынке или в лавочке не рекомендуется. Вам легко
могут подсунуть подделку, которая через несколько дней порвется и ее
придется выкидывать.
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