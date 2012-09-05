Множество мужчин в качестве ухода за волосами выбирают удобную, добрую классику - стрижку машинкой. Особенно это касается мужчин, предпочитающих короткие стрижки. Выполняется стрижка под машинку быстро, не требуя особых усилий и долгих процедур. Этим и объясняется популярность классических коротких стрижек. Кроме этого подобные стрижки отлично подходят консерваторам, предпочитающих строгий, лаконичный стиль всем другим вариантам. С точки зрения профессионала, каждый человек при выполнении подобной стрижки требует индивидуального подхода. Все дело в форме головы, манере поведения и чертах лица. Следовательно, стрижка должна соответствовать всем перечисленным параметрам.

Любой посетитель барбершопа Mr.Kg выбирает конкретный вид стрижки самостоятельно. Однако уровень исполнения полностью зависит от профессионализма, опыта и умений мастера. Некоторые клиенты не уделяют внимания разнице между машинкой и ножницами. Подобная разница заметна только для профессионалов и ценителей. Хотя со временем такое различие становится очевидным даже для клиента. Стрижки, выполненные машинкой не только экономят время клиента, но и стоят дешевле. Но, когда волосы отрастают, форма головы теряется быстрее. Существует еще один нюанс - не каждый парикмахер способен умело справиться с задачей. Особо проблематичными в этом отношении являются для них залысины и впадины. У некоторых стрижки машинкой получаются слишком закругленными, мягкими.

Если использовать ножницы для создания мужской стрижки, результат будет значительно презентабельным. Мастер самостоятельно выбирает переходы, длину и форму локонов, учитывая при этом структуру волос и их рост. Подобные стрижки сохраняют первоначальный вид достаточно долго. Однако работа с ножницами отнимает больше времени и обходится клиенту сравнительно дороже. Однако результат непременно порадует даже самых требовательных клиентов. Хотя работа ножницами не означает полный отказ от машинки. С помощью такого инструмента мастера выполняют окантовку или же создают различные рисунки. Клиенты барбершопа могут выбрать любой вариант. Здесь работают высококвалифицированные мастера, создающие различные варианты стрижек.

Лучшие парикмахеры и стилисты создают оригинальные стрижки, которые выполняются машинкой. Даже обычные короткие стрижки придают мужчине индивидуальный стиль и удивляют окружающих в случае добавления определенной изюминки. Всем знакомы классический бокс или же полубокс. Хотя даже такие прически искусно обыгрываются профессионалами с использование окантовки. Сегодня очень популярно сочетание сбритых боков с торчащими на макушке волос. Аналогичное можно сказать укладки с хаотичными и немного растрепанными волосами. Молодые парни предпочитают стрижку канадка. А деловые персоны отдают предпочтение стрижке теннис.



