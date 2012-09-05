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Мужские игры
3 Июня 2019
Теги: авто

Условия: переход довольно широкой улицы по “зебре” без светофора. Упражнение высшей категории сложности! Это вам не приключение в форте “Байярд”, где все происходит со страховкой и транслируется в записи. Тут, как говорится, прямой эфир в реальном времени. В юности я был отличным спринтером и сберег кое-какие навыки. Только благодаря этому данный материал готовился не в больничной палате, а за столом в редакции.

Особенно нас “порадовали" объяснения, которые дал своему нарушению водитель “Бычка”. Нашему капитану (да и нам с фотографом тоже) он напомнил одного из героев “Особенностей национальной охоты” - Кузьмича.

- Я уже больше двадцати лет за рулем, а ещё никого на пешеходном переходе не задавил, - с подкупающей откровенностью заявил “Кузьмич”.

Чувствуете? Человек сознательно нарушает Правила, и ему двадцать лет везет. Притом он искренне считает, что все так и должно быть. Капитан посоветовал "Кузьмичу” постучать по дереву, предлагая для этого свой жезл. Правда, при этом жезл указывал на голову нарушителя...

Изыскания дали печальный итог. Девяносто девять процентов водителей можно разделить на два лагеря. Оба они - враждебные по отношению к пешеходам. Представители первого, судя по всему, вообще не знают Правил. Вторые знают, однако не собираются их выполнять. Несколько раз встречались вообще готовые клиенты для скамьи подсудимых. Им осталось совсем чуть-чуть. Особенно возмутило поведение зеленого юнца на расфуфыренной “девятке". Водительского стажа полтора года, а гонора - как у звезды "Формулы I”. Только что чуть не сбил пацана, уронившего на переходе варежку, а еще права качает. Которые, кстати, у него и изъял капитан...

 


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