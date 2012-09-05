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Муза черчения Renault Cliospace
27 Августа 2020
Теги: авто

Пока это только первые компьютерные рисунки, показывающие, как будет выглядеть новый Renault Clio. Интересна история их появления: вначале фотографы сняли на финском полигоне... старый Nissan Almera со специально укороченным кузовом. Именно в таком виде, спрятанные под обликом Almera, проходят обкатку агрегаты будущего поколения Clio. Ну а эти иллюстрации, основанные на габаритах урезанного «японца», подготовлены благодаря утечке информации об облике нового Clio от самих французов.

Автомобиль должен появиться на рынке летом 2004 года. Большинство агрегатов будет позаимствовано от недавно представленного покупателям Nissan Micra. Длина машины вырастет до 3.82 м. высота и ширина тоже изменятся (1.42 и 1,64 м). Линейка моторов состоит из четырехцилиндровых двигателей мощностью от 60 до 170 л.с., а также двух дизелей мощностью 64 и 82 л.с. В 2005 году появится 226-сильная трехлитровая версия V6 Clio Sport. Еще год спустя — в 2006-м — увидит свет так называемый Окрасе — микровэн длиной 3,93 м на базе хэтчбека. Таким образом он станет прямым конкурентом Ореl Мегга и будущему Е1а1 Рито М РУ.

Кстати, идеи, которые, возможно, получат серийное воплощение в однообъемном автомобиле Cliospace, обкатывались на публике с помощью концепт-кара ЕМурзе на осеннем мотор-шоу в Париже.


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