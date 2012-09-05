Устройство под названием автосканер является вещью, которая непременно должна присутствовать на каждом СТО. Он незаменим при ремонте авто. Хотя такие диагностические сканеры могут быть собственностью каждого владельца современной модели авто. С помощью этого хитроумного устройства автолюбитель может мгновенно выяснить причину любой поломки. Это избавит вас от мошенничества ремонтников, которые довольно часто наживаются за счет недостаточной квалификации собственной клиентуры. Автодиагностический сканер необходимо выбирать с учетом нескольких специфических характеристик.

Изначально, следует учесть, что такой сканер должен непосредственно подходить вашему авто, полностью соответствуя его интерфейсу. Производители рекомендуют пользоваться только авторизованной их компанией оборудованием. Только такие устройства могут обеспечить правильную проверку. Кроме этого довольно часто каждая конкретная модель авто требует применения специального сканера, который создан для очень ограниченного модельного ряда машин. Такая политика обусловлена попыткой автоконцернов сохранения монополии на техобслуживание профессионального уровня на собственных сервисных центров.

С учетом того факта, что для производства автомобильной электроники используются особые стандарты, бортовые компьютеров оснащаются в большинстве случаев оснащается разъемами с несколькими популярными разновидностями соединений. Именно по этой причине появились на рынке так называемые универсальные автосканеры. Хотя, далеко не каждая модель простого сканера, который подойдет к разъему, способно произвести правильную диагностику. Чтобы оценить состояние авто, необходимо использование только таких технических приборов, которые являются универсальными.

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