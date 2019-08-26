Уже около 30 лет пражская фирма МТХ занимается мелкосерийным изготовлением спортивных автомобилей, а также превращает серийные седаны в кабриолеты. С заменой прежней модели Skoda Favorit на новую Felicia покупатели непременно станут просить МТХ отрезать у своих седанов крышу, сделав из них открытые машины. Для усиления жесткости кузова между передними и задними сиденьями устанавливается дуга безопасности. В остальном базовое шасси остается без изменений, однако по желанию клиента в салоне можно поставить новые кожаные сиденья с подогревом. Кроме того, МТХ выпускает спортивно-прогулочный автомобиль Beach Buggy собственной конструкции на трубчатой раме с угловатым открытым пластмассовым кузовом. В конструкции его шасси использованы узлы от серийного Ford Fiesta. Двигатели также стандартные 4-цилиндровые Ford объемом от 1,1 до 1,8 л, развивающие 50 до 130 л.с.

De Tomaso Италия

Итальянской фирме De Tomaso всегда было очень трудно найти покупателей на свои скоростные и невероятно дорогие суперавтомобили, что не способствовало ее процветанию. Положение существенно не изменилось и с обновлением программы De Tomaso. В прошлом году фирма ограничилась производством единственной модели Guara с 8-цилиндровым двигателем BMW центрального расположения мощностью 308 л.с. Она предлагается в двух исполнениях - купе и открытая Barchetta, но в любом случае начальная стоимость автомобиля не менее 200000 немецких марок. В 1996 году было изготовлено всего 22 экземпляра. Теперь все надежды возлагаются на расширение производства нового автомобиля Bigua с числом мест 2 + 2, которое должно начаться в этом году. С технической точки зрения это очередной шедевр De Tomaso. Он за несколько минут легко превращается из обычного родстера в вариант Targa: из-за задних сидений поднимается дуга безопасности с крышей и так же быстро убирается обратно. Под капотом у Bigua размещен 8-цилиндровый двигатель мощностью 305 л.с., оснащенный только двумя клапанами на цилиндр.