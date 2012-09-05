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Может ли образ с компьютерными играми считаться стильным?
18 Июня 2017

В последние годы футболки с рисунками из игр стали все чаще появляться на улицах крупных городов – это связано с популяризацией уличного стиля, который сегодня применяют все модники мира. В уличном стиле используются самые, казалось бы, неординарные вещи, которые иногда даже сложно представить вместе.

Создание образа с футболками или майками, оформленными принтами с символикой компьютерных игр, может кому-то показаться слишком примитивным или совсем немодным. Однако, стоит учитывать некоторые тенденции современной моды. Например, отказ от привычных вещей. А это значит, отказ от ограничения себя при составлении наряда. А также мода на использование принтов в одежде. Сегодня как никогда стало модным оформлять свои футболки, толстовки, свитшоты и даже платья оригинальными, даже необычными рисунками, фото или надписями. Именно поэтому можно сказать, что одежду с изображением компьютерных игр, вроде этой https://gamer-style.net/category/stalker/, легко можно назвать стильной.

Важно понимать, что особенно стильной вещь будет выглядеть, если правильно составить наряд. Несколько правил, которых следует придерживаться при создании стильного образа с принтованной компьютерной одеждой:

  • Цвет. Выбирайте яркие цвета и интересные оттенки, предпочтительно можные в конкретном сезоне. Но помните, что важно не переусердствовать с обилием ярких и насыщенных цветов – если из будет слишком много, внешний вид наряда может оставлять желать лучшего, и будет выглядеть больше безвкусно, чем стильно.
  • Многослойность. Сегодня можно использовать многослойные наряды, что предполагает надевание на футболку или майку с принтом рубашек, джинсовок, кардиганов и прочих вещей. Это сделает образ интереснее и привлечет внимание окружающих.
  • Аксессуары. Сложно представить себе действительно модный и стильный образ без использования аксессуаров. Добавьте к своему наряду очки, модный ремень, интересный браслет, оригинальный головной убор или небольшой напульсник, и вы будете выглядеть просто сногсшибательно.

Чтобы одежда компьютерными принтам выглядела действительно стильно, тщательно выбирайте каждую футболку или свитшот, а также не забывайте про правильность составления образа. И тогда вы сможете каждый день выглядеть действительно круто, и при этом не обязательно расставаться с любимой игрой, даже если сейчас нет возможность вдоволь посидеть перед экраном монитора.


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