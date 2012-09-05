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Мотоциклетное изобилие
10 Декабря 2018
Теги: авто

Скутеретт. Это как бы мопед-переросток. Рама, как правило, - мощная штампованная конструкция, к которой снизу подвешен двигатель. Отличают скутеретту от мопеда также развитые облицовки и то, что рабочий объем двигателя может быть равен и 110 куб. см. Скутеретты можно разделить на:

- традиционные, с очень архаичной внешностью и умеренной форсировкой двигателя;

- спортивные, с остромодными формами, форсированными моторами, дисковыми тормозами;

- скутер-скутеретты, они на маленьких колесах, внешне почти неотличимы от скутеров. Но двигатель расположен не под седлом, а меж ног водителя или под настилом.

Спортбайк. Главная примета класса буквально бросается в глаза - это пластиковый обтекатель в стиле «Гран-при». Но еще важнее посадка водителя - она приближена к «позе эмбриона»: корпус сильно наклонен вперед, так что водитель почти ложится на бензобак. И этот класс можно разложить на множество категорий, скажем:

- спортбайки как таковые - машины динамичные, но не слишком комфортные;

- реплики - представляющие собой полуфабрикаты для «чистокровно» гоночных машин типа «супербайк»;

- спортивно-туристские машины - отличаются большей массой и менее экстремальной посадкой водителя и пассажира.

Туристский мотоцикл. Для этого класса характерны комфортабельная прямая посадка водителя и пассажира, развитая облицовка с огромным передним «лопухом», эффективно защищающим седоков от потока набегающего воздуха. Из стройных рядов «туриков» выделяются две диаметрально противоположные по своей философии группы:

- люкс-туреры - огромные и массивные машины, начиненные всем мыслимым и немыслимым оборудованием;

- гран-туризмо - они объединяют комфорт «туриков» с динамикой и управляемостью спортбайка.


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тут были комменты. RIP!






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