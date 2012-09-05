Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Мотоциклетная экипировка по всем правилам




Мотоциклетная экипировка по всем правилам
21 Октября 2022
Теги: авто

Действующие ПДД требуют от мотоциклистов обязательное ношение шлема, но для обеспечения необходимого уровня безопасности и снижения травматизма необходимо иметь полный комплект экипировки. Подобрать все необходимое для мотоэкипировки в одном месте и по доступным ценам вы сможете в мотосалоне «Байк Ленд» - https://bikeland.ru/catalog/motoekipirovka/.

В первую очередь потребуются мотоперчатки и мотоботы. Статистика показывает, переломы кистей и стопы, а также другие повреждения конечностей являются наиболее распространенными травмами у мотоциклистов, даже в результате падений на небольшой скорости травмы могут быть серьезными, а последствия останутся на всю жизнь. Покупка защитных элементов, даже начального уровня, позволяет многократно снизить риски травмирования при падении.

Мотоштаны или специальные джинсы предусматривают наличие специальных накладок на наиболее травмоопасных местах, в первую очередь бедрах и коленях. Именно эти части тела счесывают до мяса при скольжении по асфальту в обычной, гражданской одежде. Наличие на мотоциклетных штанах арамидной подкладки делает значительно прочнее обычной одежды, при этом не портит внешнего вида, не причиняет никаких неудобств во время носки.

Мотоциклетные куртки шьют из кожи или прочной синтетики, в некоторых местах их укрепляют арамидной подкладкой. Эти материалы демонстрируют высокую стойкость к истиранию и износу. На плечах, локтях и спине предусматривается наличие специальных защитных пластин из прочного пластика, позволяющих снизить риски перелома в случае падения. Такие элементы предусматривают прохождение сертификации.

Спиновая панель вставляется в особый карман на мотокуртке. В качестве альтернативы можно использовать специальную защиту на лямках. Она имеет увеличенную длину и поддевается мотоциклистом под куртку.

Представленный выше набор средств индивидуальной защиты необходимо считать минимальным. Его должен иметь и постоянно использовать любой мотоциклист. Для тех, кто максимально серьезно относится к собственной безопасности на дороге, производители мотоэкипировки предлагают еще массу элементов защиты.

Сеть салонов «Байк Ленд» предоставляет возможность в одном месте купить качественную мотоциклетную экипировку от ведущих производителей на привлекательных ценовых условиях. В каталоге представлены образцы для обладателей любого бюджета, при этом необходимо понимать, что самые дешевые модели обеспечивают наименьший уровень защиты. Но даже в этом уровня она окажется значительно выше, чем в гражданской одежде.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Покупка автомобиля Мазда... - . (+44)
Как выбраться на дорогу... - . (+130)
Эффективные полироли и защитны... - . (+850)
Время покупать - . (+157)
Сюрпризы переднего привода... - . (+295)
С удвоенными «Симами»... - . (+270)
Приобретение водительских прав... - . (+291)
Автоломбард 999 - решение Ваши... - . (+314)
Не упусти шанс - . (+380)
Преимущества грузовика Hyundai... - . (+367)
Критерии оценки - . (+441)
Под рокот Кон - . (+523)
Дополнительное оборудование ав... - . (+513)
Химчистка автомобильных сидени... - . (+498)
Уход за лакокрасочным покрытие... - . (+435)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке