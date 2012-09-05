Действующие ПДД требуют от мотоциклистов обязательное ношение шлема, но для обеспечения необходимого уровня безопасности и снижения травматизма необходимо иметь полный комплект экипировки. Подобрать все необходимое для мотоэкипировки в одном месте и по доступным ценам вы сможете в мотосалоне «Байк Ленд» - https://bikeland.ru/catalog/motoekipirovka/.

В первую очередь потребуются мотоперчатки и мотоботы. Статистика показывает, переломы кистей и стопы, а также другие повреждения конечностей являются наиболее распространенными травмами у мотоциклистов, даже в результате падений на небольшой скорости травмы могут быть серьезными, а последствия останутся на всю жизнь. Покупка защитных элементов, даже начального уровня, позволяет многократно снизить риски травмирования при падении.

Мотоштаны или специальные джинсы предусматривают наличие специальных накладок на наиболее травмоопасных местах, в первую очередь бедрах и коленях. Именно эти части тела счесывают до мяса при скольжении по асфальту в обычной, гражданской одежде. Наличие на мотоциклетных штанах арамидной подкладки делает значительно прочнее обычной одежды, при этом не портит внешнего вида, не причиняет никаких неудобств во время носки.

Мотоциклетные куртки шьют из кожи или прочной синтетики, в некоторых местах их укрепляют арамидной подкладкой. Эти материалы демонстрируют высокую стойкость к истиранию и износу. На плечах, локтях и спине предусматривается наличие специальных защитных пластин из прочного пластика, позволяющих снизить риски перелома в случае падения. Такие элементы предусматривают прохождение сертификации.

Спиновая панель вставляется в особый карман на мотокуртке. В качестве альтернативы можно использовать специальную защиту на лямках. Она имеет увеличенную длину и поддевается мотоциклистом под куртку.

Представленный выше набор средств индивидуальной защиты необходимо считать минимальным. Его должен иметь и постоянно использовать любой мотоциклист. Для тех, кто максимально серьезно относится к собственной безопасности на дороге, производители мотоэкипировки предлагают еще массу элементов защиты.

Сеть салонов «Байк Ленд» предоставляет возможность в одном месте купить качественную мотоциклетную экипировку от ведущих производителей на привлекательных ценовых условиях. В каталоге представлены образцы для обладателей любого бюджета, при этом необходимо понимать, что самые дешевые модели обеспечивают наименьший уровень защиты. Но даже в этом уровня она окажется значительно выше, чем в гражданской одежде.



