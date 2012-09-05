Представьте, что в один непрекрасный день вы просыпаетесь, выглядываете в окно и … обнаруживаете, что ваш любимый мотобайк покинул место стоянки. Его больше нет. Совсем. Потому что его угнали. Только настоящий мотоциклист поймет весь трагизм этой ситуации.

Каковы шансы вернуть «железного друга»? Как показывает печальный опыт – почти нулевые. Кражи мотоциклов происходят каждый день. Их воруют ночью, днем или рано утром. Злоумышленники не устают совершенствовать преступные методы. Вот почему независимо от времени суток всё происходит настолько чисто и гладко, что пропажа обнаруживается лишь тогда, когда уже слишком поздно. А ведь стоило лишь установить надежную мотосигнализацию, и большой неприятности можно было избежать.





Автосигнализация и мотосигнализация – различия

По принципу работы сигнализации для байков почти не отличаются от автомобильных, поэтому автолюбители могут не приобретать специальную систему охраны для мотоцикла, если есть возможность использовать автомобильную сигнализацию . Особенно если вы не оставляете байк без присмотра надолго или транспорт не ночует на улице, а имеет «для отдыха» специальное помещение.

Если же, наоборот, мотоцикл часто остается без присмотра и соответственно доступен для угона, рекомендуется все же приобрести специальную охранную систему. Она отличается от автосигнализации, и эти отличия важны именно для тех, кто ищет защиту для байка на время длительных отлучек.

Первое – размеры. По сравнению с автосигнализацией, мото-вариант более компактный, поэтому его можно установить скрытно. Этот факт относится и к GPS/GSM-трекеру, который в случае угона позволит определить местоположение транспорта. Так сказать, последняя надежда.

Второе – количество и назначение датчиков. Мото-охрана предусматривает больше датчиков, чем автосигнализация:

датчик удара – реагирует на удар по колесам или корпусу;

датчик объема – задайте критерии, определяющие охранную зону, вторжение на которую будет распознаваться датчиком как тревожное (в пределах 2 метров);

датчик перемещения – срабатывает, когда мотоцикл пытаются откатить;

датчик наклона – подаст сигнал тревоги как только байк снимут с подножки.





Принцип работы мотосигнализации

Если сработал один из датчиков, устройство начинает выполнять свои главные функции:

включает сирену;

подает сигнал на брелок (обычно поставляется два брелока в комплекте);

информирует о ситуации сообщением на мобильный (если сигнализация укомплектована GPS-маячком, а на телефоне активировано специальное приложение).

Кроме этого, блокируется система зажигания с помощью иммобилайзера, которым комплектуется сигнализация. Если в охранной системе есть функция «антиограбление», можно дистанционно воспрепятствовать угону, заглушив двигатель.





На что обратить внимание при выборе устройства

Способ оповещения. Оповещения на брелок и мобильный телефон оказываются более действенными, чем звук сирены.

Чувствительность датчиков и возможности их настройки. Ложные срабатывания очень раздражают.

Наличие GPS трекера . Полезная вещь. Выбирайте сигнализацию с этой опцией.

Герметичность и надежность. Обратите внимание на особенности конструкции, она должна быть влагоустойчивой. Учтите также имидж производителя, серьезность предоставляемых гарантий и отзывы о магазине.



