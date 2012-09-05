В зависимости от типа двигателя и условий его работы рассчитывается необходимое количество циркулирующего в системе масла, его давление и условия смазки отдельных деталей и узлов. Поэтому, по условиям смазки деталей и узлов двигателя имеется разделение: наиболее нагруженные детали двигателя: КШМ и ГРМ, например, подшипники скольжения (вкладыши) коленчатого и распределительного валов - постоянно смазываются под давлением, другие детали смазываются периодически под давлением, а также детали смазываются разбрызгиванием, окунанием, самотеком и масляным туманом.

В современных двигателях в основном применяется комбинированная система смазки: нагруженные детали смазываются под давлением, а менее нагруженные - разбрызгиванием, самотеком и масляным туманом.

Для смазки деталей и механизмов двигателей применяются моторные масла: они бывают: 1- минеральные, 2 - полусинтетические, 3 - синтетические.

Моторные масла, должны удовлетворять следующим основным требованиям:

1. Быть чистыми, качественными и иметь хорошую чистоту сгорания (чтобы меньше образовывалось нагара);

2. Быть достаточно вязкими, причем, при изменении температуры вязкость масла должна изменяться как можно меньше;

3. Должны иметь хорошие обволакивающие и моющие свойства;

4. Не должно вспениваться при высоких оборотах коленчатого вала. Этим качествам в основном удовлетворяют указанные выше моторные масла.