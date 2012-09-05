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Моторные масла в Бином-авто
31 Марта 2020
Теги: авто

Бином-авто является онлайн-магазином, занимающимся реализацией высококачественных моторных масел. Здесь заинтересованные автовладельцы смогут ознакомиться с ценами, фотоснимками, описаниями и характеристиками каждой марки моторного масла. Благодаря им, можно правильно подобрать автомобильное масло и заказать его дистанционно через веб-сайт компании Бином. Она является лидером по реализации автокомпонентов для иномарок или же отечественных авто. Доставка таких товаров осуществляется по всей Удмуртской республике. Миссией компании является постоянное повышение уровня безопасности на автомагистралях страны. Партнеры по бизнесу пользуются в Бином-авто особыми привилегиями. Благодаря двадцатилетнему опыту работы на отечественном рынке автозапчастей компании удается решать самые нестандартные проблемы. Качество поставляемых потребителю товаров, в том числе и автомобильных масел гарантировано соответствующей сертификационной документацией.

На веб-сайте интернет-магазина автовладельцы смогут воспользоваться удобными фильтрами поиска автомобильных масел. Здесь можно поискать подходящий вариант с учетом состава масел. Это могут быть синтетические, полусинтетические или же минеральные масла. Кроме производителя масла можно выбрать по типу емкости. Они представлены в бочках, металлических, пластических ведрах, в канистрах пластиковых или же металлических, а также в коробках. Можно заказать масла и в кубических емкостях, имеющих металлическую обрешетку. В каталожном списке онлайн-магазина представлены автомобильные масла ведущих брендовых производителей по наиболее доступным расценкам.

Компания появилась на рынке в 1996 г. Сегодня в каталожном списке онлайн-магазина представлена продукция свыше 500 брендов. Она сотрудничает с более чем сотней заводами-производителями. Благодаря прямым поставкам и отсутствию посредников компания сохраняется стабильные цены на весь ассортиментный ряд реализуемой продукции. Также Бином имеет свыше 40 дистрибьюторских и дилерских свидетельств с различными компаниями. Заказчикам онлайн-магазина доступно более 40 тыс. товарных позиций. Кроме этого компания обладает собственной розничной сетью. Она насчитывает в Удмуртии, Башкорстане, Татарстане и Пермском крае 22 магазина. А площадь распределительного центра компании составляет 3200 квадратов.

В Перми Бином-Авто имеет отдельный филиал. Кроме этого у компании имеется собственный автопарк. Он объединяет 18 единиц грузового автотранспорта, грузоподъемность которого варьируется в диапазоне 1.5-20т. Доставка выполняется в 11 регионах страны. В Бином всего работает 300 высококвалифицированных специалистов, предлагающих клиентуре различные виды услуг. Здесь можно воспользоваться консультацией профессионалов, которые помогут разобраться в спецификации каждой товарной позиции и выбрать подходящий вариант.

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