Хороший выбор моторных масел предлагает интернет-магазин АвтоАльянс, где умеренные цены и гарантия качества расходного материала для авто. В магазине купить моторное масло вы можете для бензинового и дизельного двигателя, в продаже жидкости для легковых и грузовых автомобилей. Также легко выбрать жидкость можно для скутера и мопеда, мотоцикла и снегохода.

Продавец предлагает удобную сортировку масел, поэтому товар легко подобрать в нужном литраже для конкретного двигателя. Своевременная замена масла – это гарантия надёжной работы двигателя и уменьшение износа ходовой части. Не стоит ждать, когда заправка полностью израсходуется – меняйте моторные жидкости с учётом пробега и проблем на дороге не возникнет.

Что предлагает магазин

АвтоАльянс предлагает моторные масла на различной основе (минеральная, синтетика). Всегда в продаже жидкость для двигателя SIBOIL М8В SAE 20 с объёмом 1 литр. Масло этой серии подходит для бензиновых двигателей грузовых и легковых авто, но может применяться и для автотракторных дизелей в качестве зимней заправки. Также SIBOIL М8В SAE 20 рекомендовано для легкового и грузового транспорта УАЗ и ГАЗ, работающего на безнаддувном дизеле.

Масло ЛУКОЙЛ Мото 2T относится к разряду качественных минеральных составов для двухтактных бензиновых двигателей. Жидкость используется для работы мотора мопеда, мотоцикла, снегохода и скутера. Состав при использовании:

Снижает окисление рабочей части двигателя,

Предотвращает быстрый износ мотора,

Повышает ресурс движка,

Позволяет мотору выдерживать максимальные нагрузки.

Синтетическая моторная жидкость ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W40 SG/CD относится к всесезонным маслам, которые используются для дизеля и бензинового мотора грузовиков лёгкого типа и легковых автомобилей. Производитель рекомендует состав для четырёхтактных двигателей, эффективно масло и для форсированных движков. К преимуществам ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W40 SG/CD отнесём хорошие диспергирующие и антиокислительные качества. При использовании жидкости минимизируется образование отложений на деталях мотора и облегчается пуск движка при низкой температуре.

Также в продаже бочковое масло TOTAL TP MAX 10W40 и TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W40, другие типы моторной жидкости для легкового и грузового транспорта. Ассортимент позволяет сделать покупку с учётом особенностей мотора и мощности движка. Все товары в АвтоАльянсе сертифицированы, поэтому к их качеству не возникает вопросов.



