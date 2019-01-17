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Моторные лодки
23 Августа 2019
Теги: pdd

Для удобного и быстрого передвижения по водным путям лучше всего подходит моторная лодка. На таких плавсредствах рыболовы легко доплывут до мест с отличным клевом. А любители окружающей природы и красивых ландшафтов сумеют насладиться живописными берегами и нетронутыми местами. Однако моторные лодки сегодня кроме развлечений и отдыха используются еще и для выполнения спасательных операций, охраны озер или же рек, а также в хозяйственной деятельности. Среди достоинств моторных агрегатов можно отметить быстроту передвижения, доступную стоимость, простоту перемещения и легкость эксплуатации.

Надувная моторная лодка довольно просто вытягивается на берег. На таком плавсредстве можно причалить к любому труднодоступному месту и порыбачить. Отличаются они также высокой степенью безопасности, обладая при этом большой грузоподъемностью и огромной вместительностью. Такой транспорт очень маневренный, а управляется достаточно легко. Довольно просто можно довести надувную лодку к берегу на обычном легковом авто. Краги обеспечивают прекрасную плавучесть лодок.

Великолепная остойчивость достигается за счет способности сохранения равновесия даже при сильнейших внешних воздействиях, в том числе ветров или же волн. Особенно следует выделить модельный ряд лодок, производимых под марками Фаворит или же Кайман. Приобретение подобных изделий возможно во Мневе и К. Плавсредства марки Кайман пользуются повышенным спросом среди россиян. Производятся они с соблюдением строжайших правил конструирования. За счет этого достигается прекрасная мореходность и быстроходность судна. Модель Кайман привлекает внимание прочностью и устойчивостью киля, меняющимся диаметром корпуса и оригинальными линиями обвода.

Константин

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