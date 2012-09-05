Мотоэкипировка приобретается как дополнение к базовому (надёжно цепляющемуся и удобному для хранения, но не столь подходящему для езды) обмундированию. Мотоодежда, в зависимости от конструкции и назначения, будет носить либо защитный, либо элегантный (в стиле вашего наряда) характер.

Защитный. Зачастую так называют экипировку, изготовленную из кожи или текстиля, по жёсткой структуре напоминающую амуницию силовых структур. Обладателями мотоодежды из этого вида материала становятся в основном байкеры, известные своей дружбой с острыми железками и неистребимой любовью к скорости и комфорту.

Элегантный. Такой мотоэкидёж основан на выполнении обязательных требований удобства и качества "минимальной экипировки" для езды на мотоцикле. Больше всего изящная мотоэкипировка в москве подходит тем, кто хочет выделиться на фоне окружающих из-за пристрастия к покорителям дорог, а также тем, кому нужна элегантная, но при этом очень практичная экипировка.

Конечно, есть ещё немало моторизированных аксессуаров и предметов, но они не просто дополняют экипировку – это незаменимая её часть. Например, ультралегкая модель вейдерсов из износостойкой 4х-слойной ткани с мембраной HARD-TEX, обладающая всеми необходимыми свойствами качественной и надежной экипировки. Можно купить finntrail.

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