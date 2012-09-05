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Мото на перекрестках
11 Декабря 2018
Теги: авто

...Киев, на второй этап ралли-рейда Саша приехал (со сломаной ногой - повредил еще в прошлом году на этапе «кольца»), чтобы поддержать харьковского спортсмена, выступающего на квадроцикле.

- Прокачусь на старт, узнаю, когда откроют трассу, - бросил он гонщику, уставшему от многочасового ожидания под палящим солнцем. Водрузив загипсованную ногу на переднее крыло, сорвал спортивную машину с места и подъехал к судьям, окруженным нервной публикой.

- Когда старт, пацаны? - бросил он по- свойски седовласым арбитрам. Возникла неловкая пауза: надо же отважиться вот так запросто, как к своим, обратиться к тем, в чьих руках судьба соревнований и каждого из спортсменов. Но рты расплылись до ушей: понятно же, этот «калека» на квадроцикле нашел способ разрядить обстановку. Нужно срочно поменять автомобильный номер? Закажите дубликаты номерных знаков и они будут готовы в кратчайший срок.

- Через пять минут.

- Спасибо, дядечки, - продолжил играть роль «калека» : с ревом, подняв столб песка, развернул кводс на месте и умчался. Девушки в сарафанах, подростки с мороженым и судьи в белых сорочках засыпаны с ног до головы, однако никто не серчал: «номер» внес разрядку. «Сегодня мотоциклы - это не только радость дороги и скорости, - говорит мембер клуба Роман из Судака. - Это еще и бизнес. У нас дорогие мотоциклы, бензин тоже недешев - образ жизни приходится обеспечивать». Всеобщий любимец, Рома располагает к себе улыбкой голливудского киногероя. Он построил гостиницу в Судаке под стенами старинного генуэзского замка. Два года назад на месте нынче белоснежного отеля «Бастион» стояло неказистое бетонное строение, в нем собирались приблатненные личности. Как-то Рома у них на глазах собственноручно, играючи, вынес две пудовые гири: «Теперь это мое место - я его купил», - объявил он обалдевшим от наглости качкам. С тех пор в его владениях на горе проходит ежегодное открытие сезона. В это место, самое прохладное и красивое во всей бухте, ежегодно съезжаются байкеры из Украины и москвичи, которых еще не отпугнул отдых в Крыму.

В «StreetWarriors» сумели сломать возобладавшую было порочную тенденцию, которая в последнее время мешает общению клубов в Украине: «Воины» не разделяют ездящий люд по типам их мотоциклов. Эндуро, спортик или чоппер - какая разница! Важно, что за человек сидит в седле.

- Мотоцикл - странное существо, - говорит президент Саша. - Когда едешь в колонне за тысячу километров от дома, остаешься наедине с самим собой. Это тысячи километров мыслей о доме, о друзьях, о жизни... Мотоцикл заставляет воспринимать собственное существование совсем по-другому... Остро и в полный рост.

.

тут были комменты. RIP!






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