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Мото! Мото
8 Декабря 2020
Теги: авто

И стенды “Первой московской международной выставки мотоциклов, скутеров и велосипедов", и отношение зрителей к представленным на ней экспонатам явно свидетельствовали о том, что воцарилось всеобщее отношение к мотоциклу как к дорогой и стильной игрушке. Как ни странно, ярче всего это показывала объединенная экспозиция отечественного мотопрома (к сожалению, затаившаяся на задворках третьего павильона). До боли родные ЗДК, “Тупы' и “Мински" публикой игнорировались начисто. Зато вокруг "Вояжа" и “Кобры" - “Уралов" в байкерском прикиде было не протолкнуться.

Не жаловались на недостаток внимания и “Хонды", "Сузуки" и прочие мотозвери “из-за бугра". Рост продаж мотоциклов иностранного происхождения привел к резкому оживлению интереса со стороны компаний, по крайней мере, надо ожидать ежегодного появления все новых и новых имен. Ярче всего проявить интерес к рынку должна специализированная мотоциклетная выставка, которую организаторы обещают устроить в марте 1998 года (правда, их излишний оптимизм пугает - слишком частые показы мототехники могут просто истощить финансовые резервы действующих на рынке дилеров).

Оптимизм в отношении нашей мотопромышленности сохраняют лишь иностранные производители комплектующих - купцы со всего света от Испании до Таиланда, демонстрировали превосходные наборы узлов и деталей, с помощью которых нашей технике можно придать хоть сколько-нибудь приличный вид.


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