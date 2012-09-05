Устройство. Мост включает коробчатую балку с приваренными к ней кронштейнами, на которых установлены поворотные кулаки со ступицами; гидроцилиндр рулевого управления, рычаги, и поперечную тягу, трапецеидального механизма поворота управляемых колес.

Балка, являющаяся несущей основой моста, шарнирно закреплена на оси хвостовой части рамы молотилки.

Для усиления базы фиксации моста к балке приварены подкосы, связанные в передней части скобой. Соосно скобе в балку вварена втулка, насаживаемая на ось.

В передней части на ось надета и прикреплена болтами к скобе крышка, а в задней — хомут. Хомут стянут болтом, который упирается в цилиндрический паз оси и удерживает мост от смещения.

Поворотные кулаки закреплены на кронштейнах шарнирно шкворнями, которые входят в проушины кулаков и в бобышки кронштейнов. Поворачиваться и перемещаться вдоль оси шкворням не позволяет конусная шпилька.

В проушины кулаков запрессованы бронзовые втулки. Нижняя проушина кулака опирается на бобышку кронштейна через подпятник, состоящий из двух стальных термообработанных до высокой твердости шайб, уплотненных чашками.