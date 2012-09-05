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МосЛазер
18 Февраля 2017

Услуги лазерной резки сейчас особенно востребованы. Именно этим и занимается Мослазер, который пользуется заслуженной репутацией среди своей клиентуры. Мы имеем собственный металлообрабатывающий центр, который оснащен инновационным оборудованием. Благодаря этом наши специалисты справятся с любыми поставленными задачами. Основной направленностью нашей деятельности являются работы по лазерной резке стальных материалов, металла, перфорации труб, а также раскройке листов металла. Также у нас производится лазерная резка оргстекла. Причиной особой востребованности лазерной резки является его современность и точность. Именно лазер обеспечивает удобную и быструю резку материала. 

Кроме металла у нас возможна и резка мдф, которую может заказать любой желающий. Наше предприятие работает слаженно и оперативно, что позволяет нам достигать высокой производительности с использованием лазерного оборудования. Такие агрегаты имеют высокоскоростные режимы, позволяющие добиваться впечатляющих результатов. Следует отметить, что лазерная резка подойдет даже в тех случаях, когда требуется вырезка сложных форм или же контур из листа. Заготовки, выполненные нашими мастерами отличаются ровными и четкими линиями среза, не требующими дополнительной обработки с использованием механического способа. 

Благодаря нашему высокотехнологичному оборудованию каждый заказчик получает готовые к применению листы без искривлений, окалин или же любых других видов технологического брака. Лазер способен фокусироваться максимально четко. Именно этому его свойству и можно приписать ровность и точность линий. Тем самым нашему предприятию удается максимально оптимизировать рабочий процесс, избегая при этом лишнего количества производственных отходов. Именно по этой причине лазерная резка сегодня считается наиболее экономичным способом обработки различных изделий. 

Все услуги МосЛазер клиентура получает с гарантией качества. Для выполнения подобной резки мы помещаем листы в специальные отверстия станка. Следует отметить, что данный материал не требует дополнительного закрепления. Именно поэтому при самой резке не происходят никакие динамические воздействия. Сфокусированное излучение прожигает материал насквозь. А с помощью управляющего оборудования возможно изменение фокусировки лазера, а также передвигать датчики для получения необходимого контура или же рисунка. Наша компания работается исключительно с использованием высокотехнологичных станков известнейших марок.

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