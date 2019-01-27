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Moskvich Россия
24 Сентября 2019
Теги: авто

Обновление модельного ряда, отсрочка выплаты долгов в бюджеты различных уровней и гибкая ценовая политика позволили АО «Москвич» поднять темпы производства. В 1998 году с заводского конвейера сошло около 40 тыс. автомобилей, а в 1999 году планируется перешагнуть 50-тысячный рубеж. Однако количество комплектующих, выпускаемых собственными силами, постоянно снижается.

Дальнейшим развитием «Святогора» является его более комфортабельный вариант «Юрий Долгорукий». Колесная база машины увеличена с 2580 до 2780 мм, при этом возросла ширина задних дверных проемов. Предусмотрена возможность установки кондиционера, электро-приводовсновной моделью завода стал 5-дверный хэтчбек «Святогор», полностью вытеснивший прежние модели 2141 и 21412. Сборка последних перенесена в Киев на авторемонтный завод КАРЗ-5.

Относительно невысокая цена, просторный кузов и улучшенные потребительские качества сделали машины семейства «Святогор» достаточно популярными. Покупателям предлагают две модификации - 21411 и 21415. Первая оснащается 76-сильным 1,6-литровым двигателем ВАЗ-2106, а в подкапотном пространстве второй размещается 2,0-литровый 112-сильный мотор ЯепаиИ РЗК, ПОЗВОЛИВШИЙ поднять максимальную скорость до 175 км/ч. Эксплуатационные качества автомобилей повышены благодаря применению целого ряда импортных узлов и агрегатов, включая сцепление, шарниры равных угловых скоростей, главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов, амортизационные стойки и подшипники ступиц. Кроме того, для силовых агрегатов предусмотрена новая 4-опорная подвеска, а рычаги передней подвески снабжены усовершенствованными сайлент-блоками. Элементы выпускной системы модели, оборудованной французским мотором, выполнены из нержавеющей стали.


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