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Московский ракурс
11 Апреля 2019
Теги: авто

Эксклюзивным поставщиком “Cadillac STS” в России стала московская фирма “Тринити Моторе", официальный дистрибьютор “General Motors”. Розничная цена версии “STS” составляет $83.000. Автомобиль настолько хорошо укомплектован, что список опций весьма краток. Самая дорогая среди них - люк с электроприводом - стоит $1.779. По идее, в перечне должно присутствовать чудо-кресло, самостоятельно подстраивающееся под фигуру водителя, но пока его нет. Желающих укомплектовать им свой “Cadillac" оказалось настолько много, что завод попросту не справляется с заказами.

Гарантия на проданные в России “Cadillac STS” составляет 3 года или 100 000 км.

...Ну вот. Теперь нам с вами ничто не мешает заодно с Европой заболеть вирусом под названием “Cadillac”.

 

 

 


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