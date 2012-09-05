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Московских не свезло
10 Декабря 2018
Теги: авто

В категории СЗ бились два экипажа на трехосном «ЗИЛе» с управляемым задним мостом, победитель предыдущего этапа Владимир Найман на «УралАЗе-43206» и зубр ралли-рейдов Виктор Московских на новом «МАЗе-531639». Возможно, он просто не успел до конца привыкнуть к машине, но сказывалось и устойчивое невезение. В первый раз неприятность случилась на склоне, когда Виктор пытался в скольжении пройти ворота. Карты смешала не большая ямка, «поймавшая» переднее колесо. Вся нагрузка пришлась на заднюю ось. оказавшееся ниже по склону колесо разбортировалось, и грузовик, медленно кренясь, лег набок, а в одной из самых сложных зон «МАЗ» не захотел покидать уютную глубокую яму. в которой его кабина уместилась почти целиком. Достать машину удалось только с помощью лебедки тягача «Волат».

«ЗИЛ-43114», кажущийся неподходящей для триала машиной, в деле проявляет себя очень неплохо. Ходы подвески у него невелики, зато три пары колес удерживают эту махину даже на рыхлой смеси снега с песком. Управляемый задний мост добавляет маневренности, а бортовая схема трансмиссии обеспечивает чудовищный дорожный просвет. В борьбе с водителями «ЗИЛа» Поляковым и Солонем миасцу Найману на старом добром «Урале-43206» приходилось нелегко, но опыта у него было больше и он победил - правда, с отрывом всего в 9 очков. Потеряли автомобильный номер? Закажите дубликаты номерных знаков и они будут готовы в кратчайший срок.

В категории С4 красивее всех ехал Питер Нидергессас (Piter Nidergessas) на трехосном Magirus'e. Он таранил чудовищные валуны, храбро ездил там, куда остальные и не совались, и при этом точно попадал между вешек. Одним из самых зрелищных моментов его выступления был спуск в глубокую воронку, на который он решился первым. Видимо, будучи уверенным, что длиннобазную машину не развернет поперек склона, Питер заблокировал все колеса, а передние даже вывернул - при прямолинейном движении вниз это дополнительно затормаживало автомобиль. Победа Нидергессаса стала вполне логичным завершением борьбы.

Представители МАЗа Петр Орсик и Сергей Крук на «МАЗах- 6317», пользовавшиеся большим успехом у публики, действовали также молодцевато, но куда менее четко. Похоже, что они руководствовались эмоциями, а не рассудком - отдельные препятствия были пройдены ими виртуозно, но ворота оказались просто грубо попранными.

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тут были комменты. RIP!






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