Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События МОШЕННИКИ с youtube-top.com обманом вымогают деньги и не выполняют услуги!




МОШЕННИКИ с youtube-top.com обманом вымогают деньги и не выполняют услуги!
12 Августа 2019
Теги: pdd

Внимание новый вид мошенничества в сети от команды http://youtube-top.com, имея большой спектр услуг втираются в доверие вымогают деньги в итоге в оговоренные сроки не выполняют заказ и добавляют вас в черный список!

Цитата письма:
Заполните, пожалуйста, заявку на нашем сайте ПЕРЕЙТИ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ, это формальность но требуется для отчетности.
Вы можете оплатить по выставленному счету ОПЛАТИТЬ ПО СЧЕТУ
Также есть возможность оплаты на:
410019102282684 - Яндекс Деньги
+380964070937 - QIWI кошелек

С уважением,
команда YouTube Top
ПЕРЕЙТИ НА НАШ САЙТ
Наш офис:
115280, Россия,
Москва,
ул. Ленинская Слобода, 26, офис 116-а


Источник - http://www.nnov.org/press-release/moschennikik_s_youtube-top_com_obmanom_vymogayut_dengi_i_ne_vypolnyayut_uslugi_.html

Константин

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Как выбрать подержанные шины?... - Константин (+61)
Почини себя сам: как протектор... - Константин (+216)
Купить фонтан - Константин (+247)
Масло Idemitsu - Константин (+170)
Что нужно знать перед покупкой... - Константин (+729)
Онлайн календарь... - Константин (+241)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 4 дня назад
Самуи (Путеводитель)... - 5 дней назад
Автошоу в Киеве 2012... - 7 дней назад
Иркутск (путеводитель)... - 21:17, 1 Августа 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 04:30, 31 Июля 2019
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 04:32, 18 Июля 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке