Внимание новый вид мошенничества в сети от команды http://youtube-top.com, имея большой спектр услуг втираются в доверие вымогают деньги в итоге в оговоренные сроки не выполняют заказ и добавляют вас в черный список!
Цитата письма:
Заполните, пожалуйста, заявку на нашем сайте ПЕРЕЙТИ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ, это формальность но требуется для отчетности.
Вы можете оплатить по выставленному счету ОПЛАТИТЬ ПО СЧЕТУ
Также есть возможность оплаты на:
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С уважением,
команда YouTube Top
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Источник - http://www.nnov.org/press-release/moschennikik_s_youtube-top_com_obmanom_vymogayut_dengi_i_ne_vypolnyayut_uslugi_.html