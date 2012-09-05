Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Мощность двигателя




Мощность двигателя
19 Июня 2018
Теги: авто

При выборе двигателя автомобиля необходимо также учитывать такой показатель его работы, как "тяговитость”. Как известно, мощность двигателя измеряется в лошадиных силах и киловатт-часах. Этот показатель характеризует силу мотора. Однако указанная максимальная мощность развивается двигателем при определенном количестве оборотов. Наибольшую мощность современные двигатели выдают в среднем при 5000 - 6500 об/мин. Но при обычной средней езде по городу обороты двигателя обычно не превышают 3000 - 3500 об/мин, т. е. мощность используется на 40 - 50%.

Чтобы быстро ускорить движение, например, при обгоне, таким двигателям нужно определенное время для разгона. Другое дело, если двигатель развивает максимальную мощность уже при 4000 об/мин, а еще лучше, если при 2000 об/мин. Тогда нет проблем. Вы просто давите на газ, и машина сразу прибавляет ход, не теряя времени на раскрутку коленвала. Поэтому очень важна не только общая мощность двигателя, но и тот порог числа оборотов, при кагором достигается наибольшая мощность. Поэтому выгодно, когда двигатель развивает большой крутящий момент при низких оборотах коленчатого вала, например 200 кН (килоньютонов) при 1/50 об/мин. Такие двигатели называют "тяговитыми".

Вышеупомянутые 200 кН считаются уже хорошим показателем. Моторы Моделей гольф-класса выдают 100 - 150 кН при рабочем объеме до 2,0 л. Чем больше литраж, тем выше крутящий момент. Например, 664 кН развивает двигатель Dodge Vipor, объем которого достигает 8,0 л.

Большим запасом крутящего момента отличаются многоцилиндровые Двигатели, двигатели с механическим наддувом и турбонаддувом низкого Давления. Лучшее соотношение скорости и оборотов коленвала у дизелей. Многие из них легко ускоряют автомобиль с 700 - 800 об/мин, т. е. У них большой запас мощности уже на оборотах холостого хода. Недаром автомобили, работающие в наиболее тяжелых условиях, оснащают дизельными двигателями. Наименее тяговиты моторы малолитражек. Их водителям приходится часто переключаться на более низкие передачи, чтобы поддерживать высокие обороты коленвала, для обеспечения достаточной мощности двигателя. Иначе, как говорят автомобилисты, "мотор не тянет".


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Выполнение второй ступени пере... - . (+36)
Двухступенчатая передача с пла... - . (+41)
Двухскоростные главные передач... - . (+58)
Сравнение гипоидных передач со... - . (+115)
Сравнение результатов... - . (+79)
Современная конструкция венца ... - . (+97)
Автовыкуп №1 - . (+85)
Производство заготовок шестерё... - . (+85)
Апорт - . (+96)
Углы спирали - . (+68)
Гипоидные передачи... - . (+107)
Онлайн-магазин Kilometr... - . (+204)
Полая толкающая штанга... - . (+86)
Восприятие поперечных усилий... - . (+91)
Толкающие штанги... - . (+116)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке