При выборе двигателя автомобиля необходимо также учитывать такой показатель его работы, как "тяговитость”. Как известно, мощность двигателя измеряется в лошадиных силах и киловатт-часах. Этот показатель характеризует силу мотора. Однако указанная максимальная мощность развивается двигателем при определенном количестве оборотов. Наибольшую мощность современные двигатели выдают в среднем при 5000 - 6500 об/мин. Но при обычной средней езде по городу обороты двигателя обычно не превышают 3000 - 3500 об/мин, т. е. мощность используется на 40 - 50%.

Чтобы быстро ускорить движение, например, при обгоне, таким двигателям нужно определенное время для разгона. Другое дело, если двигатель развивает максимальную мощность уже при 4000 об/мин, а еще лучше, если при 2000 об/мин. Тогда нет проблем. Вы просто давите на газ, и машина сразу прибавляет ход, не теряя времени на раскрутку коленвала. Поэтому очень важна не только общая мощность двигателя, но и тот порог числа оборотов, при кагором достигается наибольшая мощность. Поэтому выгодно, когда двигатель развивает большой крутящий момент при низких оборотах коленчатого вала, например 200 кН (килоньютонов) при 1/50 об/мин. Такие двигатели называют "тяговитыми".

Вышеупомянутые 200 кН считаются уже хорошим показателем. Моторы Моделей гольф-класса выдают 100 - 150 кН при рабочем объеме до 2,0 л. Чем больше литраж, тем выше крутящий момент. Например, 664 кН развивает двигатель Dodge Vipor, объем которого достигает 8,0 л.

Большим запасом крутящего момента отличаются многоцилиндровые Двигатели, двигатели с механическим наддувом и турбонаддувом низкого Давления. Лучшее соотношение скорости и оборотов коленвала у дизелей. Многие из них легко ускоряют автомобиль с 700 - 800 об/мин, т. е. У них большой запас мощности уже на оборотах холостого хода. Недаром автомобили, работающие в наиболее тяжелых условиях, оснащают дизельными двигателями. Наименее тяговиты моторы малолитражек. Их водителям приходится часто переключаться на более низкие передачи, чтобы поддерживать высокие обороты коленвала, для обеспечения достаточной мощности двигателя. Иначе, как говорят автомобилисты, "мотор не тянет".