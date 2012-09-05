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Морские перевозки
9 Ноября 2018

Наиболее дешевым и доступным способом доставки различных товаров на дальние дистанции считаются морские грузоперевозки. Морской транспорт может перевозить грузы в неограниченном количестве. При этом вес или же объем перевозимой продукции не имеет никакого значения. Необходимо отметить и обширную географию доставки данным путем. Используются для подобных целей специальные двадцати и сорока футовые контейнеры. В них размещаются товары любых видов. Контейнеры затем погружаются в суда и отправляются в свободное плавание до прибытия по месту назначения.

Называются подобные суда контейнеровозами. Обработка подобных судов в специальных портовых зонах выполняется в разы быстрее по сравнению с универсальными судами. Подобная оперативность является заслугой механизации процессов, унификации транспортной инфраструктуры под контейнерные перевозки и информационному обеспечению. Еще одним преимуществом морских контейнерных грузоперевозок считается отсутствие надобности перезагрузки товаров в случае смены транспортных средств. Контейнеры просто перегружаются на автомобили и отправляются на место назначения. Благодаря этому время для погрузки/разгрузки существенно экономится. Также снижается общая стоимость грузоперевозок. В контейнерах любые грузы эффективно защищены от влияния различных факторов.

Альдетранс https://aldetrans.ru/types/mezhdunarodnye-morskie-perevozki.html является транспортно-логистической компанией, занимающейся организацией морских контейнерных или же балкерных перевозок в любую точку земного шара. Наши высококвалифицированные специалисты подберут соответствующий для ваших грузов контейнеры, позаботятся о загрузке продукции и ее доставке, оформят требуемую страховую или же разрешительную документацию и помогут в процессе таможенного оформления товара. Мы также занимаемся оформлением коносамента, доставкой непосредственно на склады получателей, консолидацией сборных грузов и их страхованием.

В Альдетранс можно заказать перевозку морским транспортом товаров разных классов опасности, в том числе нестандартных и негабаритных с соблюдением температурного режима. Занимаемся мы этим делом более десяти лет, накопив огромный опыт и знания в сфере морских грузоперевозок. Наш логистический оператор имеет собственную сеть агентов, представительств и складских хозяйств в самых различных уголках земного шара. Это существенно облегчает нашим специалистам в процессе разработки оптимальных маршрутов для контейнерных грузоперевозок морским транспортом. Поэтому любой заказчик может рассчитывать у нас на существенную экономию собственных средств и ресурсов.

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тут были комменты. RIP!






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