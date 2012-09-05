Наиболее дешевым и доступным способом доставки различных товаров на
дальние дистанции считаются морские грузоперевозки. Морской транспорт
может перевозить грузы в неограниченном количестве. При этом вес или же
объем перевозимой продукции не имеет никакого значения. Необходимо
отметить и обширную географию доставки данным путем. Используются для
подобных целей специальные двадцати и сорока футовые контейнеры. В них
размещаются товары любых видов. Контейнеры затем погружаются в суда и
отправляются в свободное плавание до прибытия по месту назначения.
Называются подобные суда контейнеровозами. Обработка подобных судов в
специальных портовых зонах выполняется в разы быстрее по сравнению с
универсальными судами. Подобная оперативность является заслугой
механизации процессов, унификации транспортной инфраструктуры под
контейнерные перевозки и информационному обеспечению. Еще одним
преимуществом морских контейнерных грузоперевозок считается отсутствие
надобности перезагрузки товаров в случае смены транспортных средств.
Контейнеры просто перегружаются на автомобили и отправляются на место
назначения. Благодаря этому время для погрузки/разгрузки существенно
экономится. Также снижается общая стоимость грузоперевозок. В
контейнерах любые грузы эффективно защищены от влияния различных
факторов.
Альдетранс
https://aldetrans.ru/types/mezhdunarodnye-morskie-perevozki.html
является транспортно-логистической компанией, занимающейся организацией
морских контейнерных или же балкерных перевозок в любую точку земного
шара. Наши высококвалифицированные специалисты подберут соответствующий
для ваших грузов контейнеры, позаботятся о загрузке продукции и ее
доставке, оформят требуемую страховую или же разрешительную документацию
и помогут в процессе таможенного оформления товара. Мы также занимаемся
оформлением коносамента, доставкой непосредственно на склады
получателей, консолидацией сборных грузов и их страхованием.
В Альдетранс можно заказать перевозку морским транспортом товаров разных
классов опасности, в том числе нестандартных и негабаритных с
соблюдением температурного режима. Занимаемся мы этим делом более десяти
лет, накопив огромный опыт и знания в сфере морских грузоперевозок. Наш
логистический оператор имеет собственную сеть агентов, представительств
и складских хозяйств в самых различных уголках земного шара. Это
существенно облегчает нашим специалистам в процессе разработки
оптимальных маршрутов для контейнерных грузоперевозок морским
транспортом. Поэтому любой заказчик может рассчитывать у нас на
существенную экономию собственных средств и ресурсов.