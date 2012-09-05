Современная акустика позволяет брать с собой музыку в самые труднодоступные места нашей планеты. Даже такие условия, как влажность, соль и прямые солнечные лучи теперь этому не помеха. Специально для путешествий на водном транспорте была разработана морская акустика , управление которой происходит с помощью морских магнитол.





Что такое морские магнитолы

Головные устройства, созданные для работы на катерах, яхтах и другом водном транспорте. В сравнении с автомобильными, имеют более широкий функционал, высокую мощность и конструкцию, защищенную от неблагоприятного воздействия среды.

Основное предназначение морских магнитол – передавать на динамики в машине или на катер звук в хорошем качестве. Однако многие современные устройства позволяют подключать смартфоны и воспроизводить видео на дополнительном экране, поддерживают беспроводное управление, не отставая в развитии от медиаресиверов других видов.





Преимущества морских магнитол

Защищенность. Главная суперспособность морских ресиверов, позволяющая им работать в условиях высокой влажности, брызг, морской соли и ультрафиолета. Прочные, не подверженные коррозии корпуса, прорезиненные разъемы, герметичная панель с закрывающимися портами надежно защищают электронику. Особое устройство экрана позволяет рассмотреть данные даже при ярком свете, а краска не выгорает со временем;

Главная суперспособность морских ресиверов, позволяющая им работать в условиях высокой влажности, брызг, морской соли и ультрафиолета. Прочные, не подверженные коррозии корпуса, прорезиненные разъемы, герметичная панель с закрывающимися портами надежно защищают электронику. Особое устройство экрана позволяет рассмотреть данные даже при ярком свете, а краска не выгорает со временем; Создание независимых аудиозон. Морские магнитолы воспроизводят аудио с различных носителей: CD/DVD-дисков, USB-накопителей и поддерживают подключение устройств (например, смартфонов) для передачи данных. Для большего комфорта пассажиров, они позволяют создать на судне несколько аудиозон, управляемых отдельно. Многоканальное воспроизведение и широкие возможности подключения дают не только вывести звук на колонки, но и передать изображение на телевизор для просмотра любимых фильмов;

Морские магнитолы воспроизводят аудио с различных носителей: CD/DVD-дисков, USB-накопителей и поддерживают подключение устройств (например, смартфонов) для передачи данных. Для большего комфорта пассажиров, они позволяют создать на судне несколько аудиозон, управляемых отдельно. Многоканальное воспроизведение и широкие возможности подключения дают не только вывести звук на колонки, но и передать изображение на телевизор для просмотра любимых фильмов; Дополнительные функции. Специфика морских путешествий побудила разработчиков оснастить некоторые модели датчиками погоды, чтобы владелец судна мог узнать обстановку по маршруту следования. Отдельные магнитолы могут настраиваться на международные радиочастоты для прослушивания сообщений береговой охраны, спасательных и других служб, что тоже необходимо в море.

Морские магнитолы способны работать в условиях, где любая другая электроника не продержалась бы долго. Они позволяют принести любимую музыку на палубу водного транспорта и получить от путешествия еще больше ярких эмоций.



