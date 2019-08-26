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Morgan Великобритания
18 Ноября 2019
Теги: авто

Morgan является спортивным автомобилем, который выглядит как современная копия старой конструкции. При этом, однако, он является современной оригинальной разработкой, которую невозможно спутать ни с каким другим автомобилем. Хотя своеобразие его открытого кузова за тридцать лет очень мало изменилось, в самом кузове скрывается куда более современная техника,; отвечающая строгим требованиям стандартов на чистоту отработавших газов и шумность. В том числе и по этим причинам используемый ранее двигатель Rover V8 уже не будет использоваться, и глава фирмы Питер Морган уже интересуется более современными 8-цилиндро- выми альтернативами у Ford и BMW. Любители старых автомобилей сейчас могут выбирать из трех моделей: двухместный Morgan-4/4 выбрать и импортный 2,4-литровый 4-цилиндровый мотор. Осенью 1996 года появится более роскошная модель Verada. Машину подобного класса, которая ранее была известна как Sigma, в Европе можно ожидать лишь в 1997 году. Моделям Lancer и Galant до сего времени не сопутствовал большой успех, из-за чего фирма исключила их из своей производственной программы. Всего же Mitsubishi Australien в 1995 году произвела 44 тыс. машин.

1800 с 4-цилиндровым двигателем Ford-Zetec мощностью 121 л.с., модель Plus 4 (четырехместная) с 2- литровым 4-цилиндровым мотором Rover Т-серии мощностью 135 л.с. и наиболее мощный Morgan- Plus 8 с пока еще применяемой V- образной “роверовской восьмеркой” мощностью 190 л.с. Все модели Morgan имеют пространственные деревянные рамы из ясеневых брусков коробчатого сечения с перекрестными распорками, изготовляемые вручную. Собственно кузов автомобиля собирается из стальных или алюминиевых листов. Передняя подвеска-независимая на пружинах в вертикальных направляющих трубах, задняя - классическая цельная балка ведущего моста на продольных пружинах. Фирма Morgan приступила к выпуску более современной модели “GT2”.

За первые три месяца 1996 года завод АЗЛК работал всего семь дней, так что рассчитанный на выпуск 150 000 автомобилей, он был загружен очень слабо. Относительно современный для российских условий, комфортабельный и одновременно недорогой “Моск- вич-2141” среди отечественных автомобилистов не пользуется хорошей репутацией, и единственными покупателями были московские таксопарки. Решению проблемы сбыта мог бы способствовать, вероятно, объявленный вариант модели “2142” с кузовом “седан”, однако при современной финансовой ситуации срок запуска его в производство остается неопределенным.По последним сведениям конвейер АЗЛК так и не будет пущен до конца нынешнего года.


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