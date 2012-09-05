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Монтаж ГБО: стоит ли?
26 Марта 2021
Теги: ПДД

Yes

Переоборудование автомобиля на газ позволяет неплохо экономить на топливе. Это уже давно доказанный факт, но почему-то многие автовладельцы еще до сих пор сомневаются, устанавливать или нет газобаллонное оборудование на своего «стального коня». Это связано с тем, что вокруг ГБО крутится много мифов и заблуждений. На самом деле установка ГБО рекомендована на все автомобили, вне зависимости от марки и модели. Переоборудование на газ обеспечивает автомобилю дополнительный запас хода и позволяет строить дальний маршрут, не привязываясь к наличию АЗС по пути. Широкий выбор газобаллонного оборудования всех поколений от полных комплектов до мелких комплектующих представлен по ссылке: https://farre.com.ua/shop/.

Преимущества ГБО

Установка ГБО на личный автомобиль имеет ряд сильных сторон. К ним относится:

- экономия на топливе;

- гораздо меньшее загрязнение окружающей среды;

- плавная и бесшумная работа двигателя без толчков и вибрации;

- увеличенный ресурс мотора за счет сниженного воздействия на поршневую систему.

В это сложно поверить, но при работе автомобиля на газе в разы снижается риск взрыва и случайного возгорания. При возникновении аварийной ситуации газ мгновенно охлаждается, переходит в газообразное состояние и выбрасывается в атмосферу.

Что мешает установке ГБО?

Несмотря на явные преимущества установки ГБО, некоторые автомобилисты все еще воздерживаются от переоборудования своего транспортного средства на газ. Их останавливает:

- дороговизна оборудования – установка ГБО 2-го поколения это недорогой вариант оборудования и не сложный монтаж, в то время как, ГБО 4 подразумевает современное более дорогое оборудование и монтаж с настройкой и калибровкой соответственно обойдется дороже;

Yes

- потеря мощности двигателя авто – во время работы на газе двигатель действительно теряет порядка 15% мощности, но это настолько ничтожно, что почувствовать изменение хода машины не сможет даже опытный водитель;

- необходимость регулярного обслуживания ГБО – ТО газобаллонного оборудования следует проходить регулярно после каждых 10 тыс. км. пробега, это не так затратно, как может показаться, обычно бывает достаточно замены фильтров и слива из редуктора конденсата;

- необходимость официального оформления ГБО – установка газобаллонного оборудования на автомобиль требует регистрации и внесения соответствующих записей в техпаспорт.

Как видите все то, что многие считают недостатками установки ГБО, на самом деле таковыми не являются. Если вы все еще думаете, стоит или нет переоборудовать автомобиль на газ, ответ однозначный – стоит.

Источник: https://farre.com.ua/

константин

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