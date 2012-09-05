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Мониторы для ПК
21 Июня 2019

Среди важнейших комплектующих стационарных компьютеров монитор занимает особое место. Без этой части невозможно собрать полноценное устройство. Только на мониторе отображается вся графическая информация, необходимая пользователю. Конечно же его нельзя назвать единственным устройством вывода подобного рода информации. Однако именно монитор является основным средством получения графических данных. Всего десятилетие тому назад пользовательская аудитория даже не могла представить, что привычные, традиционные ЭЛТ-мониторы, очень смахивающие на старые телевизоры, станут непригодными. Они уже навсегда остались частью истории.

Интерес современной пользовательской аудитории направлен в сторону LED или же LCD-мониторов, пришедших на смену ЭЛТ-моделям. Они считаются сегодня наиболее актуальными и распространенными. Говоря о LCD-мониторах, которые называют также ЖК-мониторами, необходимо выделить ряд преимуществ. Такой монитор для ПК имеет люминесцентные лампы и жидкокристальную структуру. Корпус монитора отличается небольшим объемом, а экран имеет незначительную толщину. Низкое энергопотребление позволяет пользователям добиться существенной экономии. Перечисленные свойства вызывают особый интерес к данному виду мониторов.

LED-мониторы отличаются от них несколько иным принципом работы. Здесь основными элементами являются светоизлучающие диоды. Однако такие устройства также очень компактны. Кроме этого они обладают длительным эксплуатационным сроком. При выборе монитора компьютера потребитель прежде всего обращает внимание на диагональ экрана. Чем больше такой показатель, тем комфортнее работать с ПК. Сегодня уже выпускаются такие модели, что пользователь может легко переборщить с данным показателем. Однако искушение обустройства собственного небольшого кинотеатра - занятие весьма искушаемое. Однако при этом необходимо сохранение удобного угла обзора. Смотря на особо большие экраны с близкой дистанции, придется регулярно вертеть головой. А это не так уж удобно.

Еще одним важнейшим критерием выбора монитора считается хорошее разрешение. Общеизвестно, что формирование разрешения изображений происходит из точек, расположенных рядами. Их еще называют пикселями. Поэтому чем больше в количественном отношении таких точек, тем более высокого качества будет изображение. Современные модели мониторов способны поддерживать уже разрешение 4К, а это идеальный показатель. В онлайн-магазине Технодом представлены различные модификации компьютерных мониторов по наиболее оптимальной для пользователей стоимости. Каждая модель имеет безупречное качество и широчайшие возможности. Магазин сотрудничает только с лидирующими на мировых рынках брендовыми производителями, неоднократно доказавшими свою надежность.

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