В специализированных магазинах появилось новое головное устройство марки «Videovox». Это многофункциональный аппарат, в который входят радиотюнер, четырехканальный усилитель и мульти- системный телеприемник, и даже моторизованный экран.

Новинка — Videovox PAV-700 — оснащена выдвижным цветным монитором с высококачественной TFT-матрицей, размер которой по диагонали составляет 6.4 дюйма (162 мм). Высокое разрешение (224 640 пикселей), отличные показатели яркости и широкий угол обзора по вертикали и горизонтали обеспечивают комфортный просмотр «картинки» как с передних, так и с задних сидений легковых автомобилей. Благодаря системе инфракрасного дистанционного управления (в комплекте есть мультифункциональный пульт и дополнительный выносной ИК- приемник) выбирать и настраивать функции головного устройства (включая селекцию подключенных источников сигнала) можно с любого места в автомобиле.

Подключим многолучевую ТВ-антенну?

Мультисистемный телеприемник новинки (работающий с форматами PAL. NTSC и SECAV1) имеет так называемый диверсифицированный или разнесенный, антенный вход, позволяющий подключить многолучевую автомобильную телеантенну и тем самым существенно улучшить качество телеприема. В «свернутом» виде (с убранным монитором) PAV-700 выглядит как обычное головное устройство и даже довольно скромное с виду — в наше время это скорее плюс, чем минус. На жидкокристаллическом дисплее аппарата отражаются параметры воспроизведения или радиоприема. Радиотюнер «семисотки» построен на базе высокоскоростного PLL-тюнера с возможностью прослушивания вещания в FM- и АМ-диапазонах. Он сохраняет память на 30 станций: 18 — в диапазоне FM и 12 — на средних волнах. Большое количество фиксированных частотных настроек выбрано не случайно — в одном только Киевском регионе функционирует огромное количество радиостанций, транслирующих программы самого разного жанра.