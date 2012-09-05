Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Монитор для авто




Монитор для авто
28 Июня 2019
Теги: авто

В специализированных магазинах появилось новое головное устройство марки «Videovox». Это многофункциональный аппарат, в который входят радиотюнер, четырехканальный усилитель и мульти- системный телеприемник, и даже моторизованный экран.

Новинка — Videovox PAV-700 — оснащена выдвижным цветным монитором с высококачественной TFT-матрицей, размер которой по диагонали составляет 6.4 дюйма (162 мм). Высокое разрешение (224 640 пикселей), отличные показатели яркости и широкий угол обзора по вертикали и горизонтали обеспечивают комфортный просмотр «картинки» как с передних, так и с задних сидений легковых автомобилей. Благодаря системе инфракрасного дистанционного управления (в комплекте есть мультифункциональный пульт и дополнительный выносной ИК- приемник) выбирать и настраивать функции головного устройства (включая селекцию подключенных источников сигнала) можно с любого места в автомобиле.

Подключим многолучевую ТВ-антенну?

Мультисистемный телеприемник новинки (работающий с форматами PAL. NTSC и SECAV1) имеет так называемый диверсифицированный или разнесенный, антенный вход, позволяющий подключить многолучевую автомобильную телеантенну и тем самым существенно улучшить качество телеприема. В «свернутом» виде (с убранным монитором) PAV-700 выглядит как обычное головное устройство и даже довольно скромное с виду — в наше время это скорее плюс, чем минус. На жидкокристаллическом дисплее аппарата отражаются параметры воспроизведения или радиоприема. Радиотюнер «семисотки» построен на базе высокоскоростного PLL-тюнера с возможностью прослушивания вещания в FM- и АМ-диапазонах. Он сохраняет память на 30 станций: 18 — в диапазоне FM и 12 — на средних волнах. Большое количество фиксированных частотных настроек выбрано не случайно — в одном только Киевском регионе функционирует огромное количество радиостанций, транслирующих программы самого разного жанра.

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
КИА Оптима - автомобиль настоя... - . (+51)
TVR Tuscan - . (+91)
От слов к делу - . (+86)
Салон Infiniti: в десятке лучш... - . (+103)
VW space up! blue - . (+101)
Ловите меня! - . (+110)
Тюнинг авто - . (+94)
Brabus Bullit - . (+78)
Кузовной ремонт - . (+105)
Дорожная мода - . (+59)
Повторную экспертизу!... - . (+163)
Ничего не вижу - . (+79)
АСПЭК-Лидер - . (+111)
Ремонт без хлопот... - . (+99)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 22:44, 17 Мая 2019
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке